ضبط 789 مخالفة متنوعة فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم

قاد اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم حملة مكبرة، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى، وضباط إدارة مرور الفيوم، وضباط شرطة المرافق والقوات النظامية والبحثية مدعمة بمجموعات من قوات الأمن، بإشراف القيادات الأمنية، استهدفت ضبط المخالفات المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ورفع الإشغالات بمدينة الفيوم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 سيارات بدون رخصة تسيير و16 سيارة بدون رخصة قيادة و10 حالات انتظار خاطئ، وحالة عكس اتجاه، و3 سيارات متروكة، وسيارة بدون لوحات، و4 سيارات أجرة زيادة، و8 دراجات بخارية بدون رخصة تسيير، و18 دراجة بخارية بدون رخصة قيادة، و4 دراجة بخارية بدون لوحات، و6 دراجات متروكة، و110 حالة سحب تراخيص.

كما أسفرت الحملة أيضاً عن 253 حالة تصالح فورى، و266 مخالفة متنوعة، وتم ضبط 30 حالة اشغالات متنوعة، وتنفيذ 78 حالة تجنيب وتنظيم.