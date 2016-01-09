ضبط 2320 هارب من أحكام وتحصيل 13 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

شن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع وحدة تنفيذ الأحكام بالمديرية برئاسة العميد وائل الصيرفى بمشاركة الأمن العام والأمن المركزى، حملة أمنية لضبط الهاربين من الأحكام القضائية بمدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2320 هارب من أحكام قضائية متنوعة، منهم 1299محكوم عليه فى جنح الحبس والمستأنف، و980 محكوم عليه فى غرامات، و31 محكوم عليه فى مخالفات، و10محكوم عليهم فى جنايات، حيث تم تحصيل 13 ألف جنيه غرامات، وإيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيق.