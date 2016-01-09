القبض على عاطلين بحوزتهما 6 آلاف قرص مخدر بالغربية

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية القبض على عاطلين بحوزتهما 6 آلاف قرص مخدر بقصد الإتجار.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطاراً من العميد طارق داود مأمور مركز المحلة، بتمكن المقدم أحمد كوهية مفتش مباحث المركز والرائد محمد عيسوى رئيس مباحث المركز، والنقباء أحمد دبيس ومحمد مجدى معاونا مباحث المركز، من ضبط "محمد.ا.خ" – 35 سنة - عاطل مقيم بقرية بلقينا دائرة مركز المحلة، له معلومات متنوع وبحوزته 2000 قرص مخدر، و"محمد.ا.ش " – 40 سنة – عاطل – مقيم ببركة السبع بمحافظة المنوفية وبحوزته 4 آلاف قرص مخدر بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.