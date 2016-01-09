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حبس عاطل 4 أيام حول منزله لورشة لتصنيع السلاح والاتجار فيه بالوراق

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حبس عاطل 4 أيام حول منزله لورشة لتصنيع السلاح والاتجار فيه بالوراق حبس عاطل 4 أيام حول منزله لورشة لتصنيع السلاح والاتجار فيه بالوراق
قررت نيابة الوراق أمس، حبس عاطل، لاتهامه بالاتجار وتصنيع الأسلحة الآلية، وتحويل منزله وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى بدائرة القسم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الوراق، تمكن من ضبط عاطل يدعى "رامى.ا" 30 سنة مقيم بدائرة قسم الوراق، وبمداهمة منزله تم العثور على 2 خرطوش، وأدوات تصنيع الأسلحة الآلية، واعترف بقيامه بالاتجار فى الأسلحة الآلية. تم تحرير محضر للمتهم، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.
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