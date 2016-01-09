حبس عاطل 4 أيام حول منزله لورشة لتصنيع السلاح والاتجار فيه بالوراق

قررت نيابة الوراق أمس، حبس عاطل، لاتهامه بالاتجار وتصنيع الأسلحة الآلية، وتحويل منزله وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى بدائرة القسم 4 أيام على ذمة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الوراق، تمكن من ضبط عاطل يدعى "رامى.ا" 30 سنة مقيم بدائرة قسم الوراق، وبمداهمة منزله تم العثور على 2 خرطوش، وأدوات تصنيع الأسلحة الآلية، واعترف بقيامه بالاتجار فى الأسلحة الآلية. تم تحرير محضر للمتهم، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.
وكان المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الوراق، تمكن من ضبط عاطل يدعى "رامى.ا" 30 سنة مقيم بدائرة قسم الوراق، وبمداهمة منزله تم العثور على 2 خرطوش، وأدوات تصنيع الأسلحة الآلية، واعترف بقيامه بالاتجار فى الأسلحة الآلية. تم تحرير محضر للمتهم، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.
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