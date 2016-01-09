بالفيديو.. "بوتين" يشارك فى تدريبات المنتخب الروسى لـ"الجودو"

نشر موقع "روسيا اليوم" مقطع فيديو للرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الروسيى لـ"الجودو"، بمنتجع سوتشى الرياضى.

ويظهر الرئيس الروسى خلال الفيديو وهو يرتدى "بدلة الجودو"، ويصارع مدرب الفريق الروسى إزيو غامبا وعدد من لاعبى الفريق.

يذكر أن الرئيس الروسى حاصل على الحزام الأسود فى لعبة "الجودو وعاشق لرياضات الدفاع عن النفس منذ الطفولة.

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