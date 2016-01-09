إسرائيل تهدم منزل فلسطينى طعن جنديين إسرائيليين

>ذكر تقرير إخبارى أن جرافات إسرائيلية هدمت منزل مواطن فلسطينى فجر اليوم السبت فى بلدة سراد شمال مدينة رام الله، فى ظل وجود عسكرى مكثف.

وأفادت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلى "اقتحمت بلدة سردا وحولتها إلى ثكنة عسكرية وأحاطت منزل الشهيد مهند الحلبى 19 عاما وقامت الجرافات بهدم المنزل، والذى أخلته العائلة".

وتابع التقرير أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات إسرائيلية فأصيب 3 شبان بالرصاص، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص بغزارة نحو الشباب الفلسطينى، وسمعت أصوات النار من عدة أحياء من مدينة رام الله.

وأغلقت قوات الاحتلال الطرق الرئيسية المؤدية إلى قرية سردا، ومنعت مرور السيارات عبر الشارع الرئيسى، الكائن بين رام الله وبيرزيت، وأعادت الصحفيين وسيارات الاسعاف، ومنعتهم من المرور.