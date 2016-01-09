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بعد حادث الفندق.. نشطاء "تويتر" يدشنون هاشتاج "الغردقة" لدعم السياحة

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دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "الغردقة" لدعم السياحة ، والإشادة بجهود قوات الأمن فى التصدى لمسلحين وتصفية أحدهما بعد اعتدائهما على أحد الفنادق بمدينة الغردقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر وقوات الأمن المركزى وشرطة السياحة تمكنت ، مساء أمس ، من التصدى لهجوم مسلح من قبل مجهولين على أحد الفنادق .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>- التفاصيل الكاملة لحادث الغردقة.. مسلحان اقتحما الفندق وأصابا 3 سياح بجروح سطحية.. وأحدهم هدد بتفجير "حزام ناسف".. وقوات الأمن تصفى الأول وتصيب الثانى.. ونقل جميع السياح من الفندق لآخر

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