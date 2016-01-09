بعد حادث الفندق.. نشطاء "تويتر" يدشنون هاشتاج "الغردقة" لدعم السياحة
دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "الغردقة" لدعم السياحة ، والإشادة بجهود قوات الأمن فى التصدى لمسلحين وتصفية أحدهما بعد اعتدائهما على أحد الفنادق بمدينة الغردقة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- التفاصيل الكاملة لحادث الغردقة.. مسلحان اقتحما الفندق وأصابا 3 سياح بجروح سطحية.. وأحدهم هدد بتفجير "حزام ناسف".. وقوات الأمن تصفى الأول وتصيب الثانى.. ونقل جميع السياح من الفندق لآخر
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر وقوات الأمن المركزى وشرطة السياحة تمكنت ، مساء أمس ، من التصدى لهجوم مسلح من قبل مجهولين على أحد الفنادق .
>- التفاصيل الكاملة لحادث الغردقة.. مسلحان اقتحما الفندق وأصابا 3 سياح بجروح سطحية.. وأحدهم هدد بتفجير "حزام ناسف".. وقوات الأمن تصفى الأول وتصيب الثانى.. ونقل جميع السياح من الفندق لآخر