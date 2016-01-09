غرفة عمليات إلكترونية تتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول بدمياط

إستعدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2015-2016 والتى ستبدأ بامتحانات المستوى الرفيع يوم السبت 9 يناير وتنتهى الخميس الموافق 28 يناير.

وبالنسبة للشهادات العامة، تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الخميس 21 يناير وتنتهى يوم الثلاثاء 26 يناير ومقيد بها 26931 طالب موزعين على 259 لجنة, وتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية يوم الخميس 21 يناير وتنتهى الخميس 28 يناير.

وأكد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على الانتهاء من أعمال الاستعداد للامتحانات، حيث تم ذلك بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الموجهين العموم والموجهين الفنيين ومدراء الإدارات و رؤساء الكنترولات لتحديد وتوزيع المهام.