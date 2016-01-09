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قنصلية السودان بأسوان تختتم احتفالاتها بالعيد الـ60 للاستقلال

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قنصلية السودان بأسوان تختتم احتفالاتها بالعيد الـ60 للاستقلال قنصلية السودان بأسوان تختتم احتفالاتها بالعيد الـ60 للاستقلال
اختتمت القنصلية العامة لجمهورية السودان بمحافظة أسوان، مساء أمس الجمعة، احتفالات العيد الـ60 لاستقلال السودان، والذى نظمته خلال الفترة من 3 إلى 8 يناير بمدينة أسوان وعدد من المدن والمراكز بالمحافظة.

حضر الاحتفالية الختامية التى أقيمت بقصر ثقافة أسوان، السفيرة أحلام عبد الجليل، القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، والوزير المفوض عبد الرحيم سر الختم، نائب القنصلية بأسوان، والدكتورة هدى مصطفى، مقرر المجلس القومى للمرأة بأسوان، وأسعد عبد المجيد، مدير ميناء السد العالى شرق، والمهندس بحرى السر الأمين محمد، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة وادى النيل للنقل النهرى، ومحمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، ووفد من الصندوق القومى لرعاية الطلاب السودانيين.

وشهد الحفل الختامى، الذى حمل عنوان "ليلة الغناء والتراث السودانى" لفرقة "أنغام البلد" للتراث والفنون الشعبية السودانية، وفرقة "عزة السودان"، وقدمت الفرقتان مجموعة من العروض الغنائية والرقصات السودانية المتنوعة لثقافات وفلكلور الولايات المختلفة بالسودان.

كما كرمت السفيرة أحلام عد الجليل عدداً من الشخصيات السودانية والمصرية التى ساهمت بدورها فى إنجاح الاحتفالية الـ60 لاستقلال السودان بمحافظة أسوان.

وأكدت السفيرة أحلام عد الجليل، القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، فى تصريحات صحفية، أن الاحتفالات بعيد الاستقلال الـ60 ، تضمنت العديد من الفاعليات والأنشطة المختلفة الرياضية والثقافية والفنية داخل محافظة أسوان، ونختتم هذه الفاعليات بتكريم عدد من المتفوقين.

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مصر 365