مدير طب الأسنان بأسوان يناشد وزير الصحة عودته لوظيفته

ناشد الدكتور رياض مصطفى إبراهيم، مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بأسوان، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بتطبيق حكم القضاء الإدارى، بإعادته لوظيفته الأصلية بعد قرار نقله إلى وظيفة رئيس قسم الأسنان بمستشفى الصحة النفسية بأسوان.

وقال إبراهيم: "كنت أعمل بوظيفة مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الشئون الصحية، وفى يوم 23 ديسمبر من عام 2008، فوجئت بصدور قرار برقم 109 لسنة 2008، بنقلى إلى وظيفة رئيس قسم الأسنان بمستشفى الصحة النفسية بأسوان، بدون أسباب واقعية وبالمخالفة للقانون، بالرغم من خدمتى كمدير 4 إدارة مختلفة لمدة 7 سنوات متواصلة".

وأضاف فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "أقمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 21 مايو من عام 2009، برقم 10337 لسنة 1 قضائية، وقضت محكمة القضاء الإدارى، فى جلستها العلنية المنعقدة يوم 31 مايو لعام 2015، برئاسة المستشار نصر منصور، بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من نقل المدعى من وظيفته مدير إدارة طب الأسنان إلى وظيفته رئيس قسم الأسنان، ومع ما يترتب على ذلك من آثار، مع التعويض عن الآثار المادية التى تعرض لها"

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