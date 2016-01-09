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عبد الله صالح: نرحب بزيارة المبعوث الأممى وأى حوار قادم سيكون مع السعودية

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عبد الله صالح: نرحب بزيارة المبعوث الأممى وأى حوار قادم سيكون مع السعودية عبد الله صالح: نرحب بزيارة المبعوث الأممى وأى حوار قادم سيكون مع السعودية
حدد الرئيس اليمنى المخلوع، على عبد الله صالح، شروطاً للمشاركة فى المفاوضات المقررة منتصف شهر يناير الجارى، برعاية الأمم المتحدة، مرحباً بالمبعوث الأممى الذى سيصل العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم السبت.

وقال صالح، فى كلمة تليفزيونية، إنه لابد من وقف ما وصفه بـ"العدوان، ورفع الحصار، وانسحاب القوات الأجنبية"، من كافة أراضى اليمن قبل انطلاق أى حوار، مشددا على أن أى حوار قادم سيكون مع .


>- الرئيس اليمنى السابق: لا تفاوض مع حكومة هادي

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