مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار عشوائى بالمنيا

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 5 آخرين فى اطلاق نار عشوائى على مقهى بقرية الروضة بمركز ملوي جنوب المنيا.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائى يفيد لحدوث مشاجرة ومصابين بقرية الروضة بملوى في حادث اطلاق نار عشوائى .

بانتقال العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث مديرية أمن المنيا، تبين تجدد خصومة ثأرية قديمة منذ عام 2001 بين عائلتى جودة والغويلات بقرية الروضة بملوي حيث قام أحد أفراد عائلة جودة باطلاق نار العشوائي من سلاح ألى بحوزته، على مجموعة من افراد عائلة الغويلات اثناء جلوسهم علي مقهى بالقرية مما اسفر عن مصرع 2 واصابة 5من بينهم اشخاص ليسوا من اطراف الخصومة.

ولقي كلا من "عامر .ح " و" مرزوق .م " ، 36سنة مصرعهما واصابة كلا من "يحيي .ع " و " ياسر . ف " ، 30 سنة و " وليد .ع " ،36سنة و " محمد .ف " ، 30 سنة علي الفور تم نقل المصابين لمستشفي المنيا الجامعي وانتقلت قيادات مديرية امن المنيا للقريةالمنيا.