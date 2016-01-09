أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: التحليل التحكيمي لمبارة كمبالا سيتي أمام النادي المصري .. كابتن أحمد الشناوي -
اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار عشوائى بالمنيا

Google+ Print
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار عشوائى بالمنيا مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار عشوائى بالمنيا
لقي شخصين مصرعهما وأصيب 5 آخرين فى اطلاق نار عشوائى على مقهى بقرية الروضة بمركز ملوي جنوب المنيا.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائى يفيد لحدوث مشاجرة ومصابين بقرية الروضة بملوى في حادث اطلاق نار عشوائى .

بانتقال العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث مديرية أمن المنيا، تبين تجدد خصومة ثأرية قديمة منذ عام 2001 بين عائلتى جودة والغويلات بقرية الروضة بملوي حيث قام أحد أفراد عائلة جودة باطلاق نار العشوائي من سلاح ألى بحوزته، على مجموعة من افراد عائلة الغويلات اثناء جلوسهم علي مقهى بالقرية مما اسفر عن مصرع 2 واصابة 5من بينهم اشخاص ليسوا من اطراف الخصومة.

ولقي كلا من "عامر .ح " و" مرزوق .م " ، 36سنة مصرعهما واصابة كلا من "يحيي .ع " و " ياسر . ف " ، 30 سنة و " وليد .ع " ،36سنة و " محمد .ف " ، 30 سنة علي الفور تم نقل المصابين لمستشفي المنيا الجامعي وانتقلت قيادات مديرية امن المنيا للقريةالمنيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365