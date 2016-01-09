وكالة الفضاء الأوربية: نبحث إرسال بشر لكواكب أخرى وبناء مستعمرات

قال الدكتور رامى المعرى عضو الفريق البحثى بوكالة الفضاء الأوروبية، إن زيادة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى لكوكب الأرض يؤدى إلى تغييرات مناخية عنيفة، مشيراً إلى أن الشق الأكاديمى لدراسة الكواكب يرجع لفهم المجموعة الشمسية وكيف تكونت؟، مضيفاً "ومن ناحية أخرى نبحث فى فكرة إرسال مجموعات بشرية لكواكب أخرى لبناء مستعمرات".

وأضاف المعرى، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن "دراسة الفضاء والعلم والتقصى ساعدتنى فى التقرب إلى الله، وإن كانت تلك النقطة تترواح من شخص لأخر، وتعلمت من البحث مراجعة النفس من الناحية العلمية ومن الناحية الدينية".

وأشار المعرى إلى أن هناك خطوات جدية من ناسا ووكالة الفضاء الأوربية لأرسال مجموعات بشرية لسطح القمر وناسا سترسل مركبة فضائية إلى المريخ فى عام 2020، وتستهدف تلك المركبة الفضائية تحويل غاز ثانى أكسيد الكربون الموجود فى المريخ إلى أكسجين.

واستطرد رامى المعرى قائلاً "العلماء الأوربيون هم من أطلقوا أسماء (روزيتا وفيلة) على المهمات الفضائية الأخيرة تشبيهاً بفك طلاسم حجر رشيد، مضيفاً "مصر تعانى من التأخر فى البحث العلمى، ويجب البحث عن حلول، خاصة وأنه لا يوجد تنمية لروح البحث العلمى وألياته فى المراحل التعليمية المختلفة، رغم ان البحث العلمى هو أساس التنمية كلها"، مدللاً بقوله أن نظام التعليم الأمريكى لا يوجد به حفظ بل بحث يُطلب من التلاميذ وبه نقد واستقصاء.

وكالة الفضاء الأوربية: فهم طبيعة الأرض يتوقف على تفسير المريخ