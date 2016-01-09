أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: التحليل التحكيمي لمبارة كمبالا سيتي أمام النادي المصري .. كابتن أحمد الشناوي -
اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وكالة الفضاء الأوربية: نبحث إرسال بشر لكواكب أخرى وبناء مستعمرات

Google+ Print
وكالة الفضاء الأوربية: نبحث إرسال بشر لكواكب أخرى وبناء مستعمرات وكالة الفضاء الأوربية: نبحث إرسال بشر لكواكب أخرى وبناء مستعمرات
قال الدكتور رامى المعرى عضو الفريق البحثى بوكالة الفضاء الأوروبية، إن زيادة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى لكوكب الأرض يؤدى إلى تغييرات مناخية عنيفة، مشيراً إلى أن الشق الأكاديمى لدراسة الكواكب يرجع لفهم المجموعة الشمسية وكيف تكونت؟، مضيفاً "ومن ناحية أخرى نبحث فى فكرة إرسال مجموعات بشرية لكواكب أخرى لبناء مستعمرات".

وأضاف المعرى، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن "دراسة الفضاء والعلم والتقصى ساعدتنى فى التقرب إلى الله، وإن كانت تلك النقطة تترواح من شخص لأخر، وتعلمت من البحث مراجعة النفس من الناحية العلمية ومن الناحية الدينية".

وأشار المعرى إلى أن هناك خطوات جدية من ناسا ووكالة الفضاء الأوربية لأرسال مجموعات بشرية لسطح القمر وناسا سترسل مركبة فضائية إلى المريخ فى عام 2020، وتستهدف تلك المركبة الفضائية تحويل غاز ثانى أكسيد الكربون الموجود فى المريخ إلى أكسجين.

واستطرد رامى المعرى قائلاً "العلماء الأوربيون هم من أطلقوا أسماء (روزيتا وفيلة) على المهمات الفضائية الأخيرة تشبيهاً بفك طلاسم حجر رشيد، مضيفاً " تعانى من التأخر فى البحث العلمى، ويجب البحث عن حلول، خاصة وأنه لا يوجد تنمية لروح البحث العلمى وألياته فى المراحل التعليمية المختلفة، رغم ان البحث العلمى هو أساس التنمية كلها"، مدللاً بقوله أن نظام التعليم الأمريكى لا يوجد به حفظ بل بحث يُطلب من التلاميذ وبه نقد واستقصاء.

وكالة الفضاء الأوربية: فهم طبيعة الأرض يتوقف على تفسير المريخ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: التحليل التحكيمي لمبارة كمبالا سيتي أمام النادي المصري .. كابتن أحمد الشناوي

كأس الكونفدرالية: التحليل التحكيمي لمبارة كمبالا سيتي أمام النادي المصري .. كابتن أحمد الشناوي

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب