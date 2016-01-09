أحمد السعيد: أرفض نهائيا المقارنة بين مجلس الأهلي الحالي والسابق لأسباب واضحة

رفض أحمد سعيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مقارنة المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر بمجالس الأهلي السابقة والسبب "المدة الزمنية".

تعجب نائب رئيس الأهلي من وجود مقارنة من الأساس بين المجلس الحالي وأي مجلس سابق.

وقال أحمد سعيد: "كيف ذلك؟ كيف يوجد مقارنة من الأساس".

وأوضح في حديثه مع قناة دريم "أنتم تقارنون بين مجالس استمرت لعشرات السنوات وبين مجلس مر على فترته سنة ونصف فقط!".

وأضاف "نحن يتم حسابنا بالدقيقة والثانية والفرصة الضائعة والكرة التي تصطدم بالعارضة. على عكس كل المجالس السابقة".

وأتم "أرفض نهائيا المقارنة مع أي مجلس. أرفض ذلك".

طالع أيضا - نائب رئيس الأهلي: حصدنا المركز الثاني في الدوري وليس الـ60 فأين الانهيار!