نائب رئيس الأهلي يعترف ' بالخطأ الذي لا يرغب في تكراره '

اعترف أحمد سعيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بخطأ يرى إنه "تعلم منه درسا مفيدا ولن يكرره في حالة استمراره في منصبه".

أحداث مثيرة يشهدها الأهلي في الفترة السابقة على خلفية قضية حل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر.

ولكن بعيدا عن الأحداث الأخيرة ماذا يندم عليه أحمد سعيد؟

يُجيب نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي: "اعترف إننا كمجلس إدارة أخطائنا بالابتعاد عن الإعلام. نعم اعترف بالخطأ".

وأضاف "عندما تجنبت الإعلام لفترة حدث سوء تفاهم وعندما ظهرت الأزمة الأخيرة واقتربت من الإعلام وجدت إن الجميع يريد أن يستمع".

وأكمل حديثه قائلا مع قناة دريم "كنت أفكر فقط في العمل وليس الحديث ولكن هذا كان خطأ وهذا درسا بالنسبة لي. ألا ابتعد مجددا عن الإعلام".

وطالب أحمد سعيد من وسائل الإعلام الوقوف بجانب الأهلي وخصوصا في قضيته المجلس الأخيرة.

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