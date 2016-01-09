3 تحديات تواجه الزمالك أمام إنبي ' كسر عقدة 6 سنوات وأخرى تلاحق ميدو '

"هدف واحدف فقط أمامنا هو كسر العقدة التي لازمتنا خلال آخر ست سنوات" هكذا تحدث أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن لقاء إنبي المقبل.

ويستضيف إنبي منافسه الزمالك يوم السبت في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة الـ13 من الدوري المصري.

ويدخل إنبي المباراة وهو في رصيده 14 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب من 10 مباريات خاضها.

فيما يخوض الزمالك اللقاء وهو في جعبته 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس من 10 مباريات لعبها أيضا.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 3 تحديات تواجه الزمالك في مواجهة إنبي.

كسر عقدة

منذ ست سنوات لم يعرف الزمالك طعم الانتصار على إنبي، فقد التقى الفريقان خلال تلك الفترة في ست مباريات لم يحقق فيها الفريق الأبيض أي فوز.

وخلال تلك الست مباريات فاز إنبي في أربع مرات وتعادل الفريقان في مواجهتين.

وبشكل عام التقى الزمالك وإنبي منذ صعود الأخير للدوري المصري 24 مرة، فاز الزمالك في 12 مباراة، وهُزم ثماني مرات، وتعادلا في أربع مواجهات.

عقدة ميدو

خلال ولاية ميدو الأولى مع الزمالك وأثناء تدريبه للإسماعيلي في النصف الأول من الموسم الجاري، لم يستطع المدير الفني للفريق الابيض تحقيق الفوز في أول مباراتين له بالدوري.

فمع الزمالك فاز ميدو في مباراته الأولى ضد المنيا بهدف دون رد، قبل التعادل مع بتروجيت بهدفين لكل فريق.

ومع الإسماعيلي فاز الدراويش في المباراة الأولى مع ميدو على الانتاج الحربي بهدفين دون رد، ولكنه تعادل سلبيا في اللقاء الثاني مع المقاولون العرب.

تصريحات مرتضى منصور

"إقالة باكيتا كانت لسوء النتائج لن أنتظر منه فقدان المزيد من النقاط وتوسيع الفارق مع المنافسين مثلما حدث مع الأهلي وجاريدو وأفقد لقب الدوري" هكذا تحدث مرتضى منصور في وقت سابق في تصريحات تليفزيونية.

انتصار الزمالك على إنبي يعني حصول الفريق والجهاز الفني بقيادة ميدو على مزيد من الأجواء الهادئة خلال الأيام المقبلة حتى يستطيع تثبيت أقدامه مع الفريق.

أي نتيجة عدا الفوز ستجعل الفارق مع الأهلي يتسع وكل منهما له مباريات مؤجلة، ما يجعل أن الضغوط سوف تزداد أكثر على حامل لقب المسابقة وبالتالي أجواء غير مستقرة.

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