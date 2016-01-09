الوطن يزف دفعة جديدة من الشباب إلى ميدان العز والشرف

أشاد قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية والدور الكبير الذي يقوم به المعهد لدعم قواتنا الجوية بفنيين اكفاء.

وقال اللواء الطيار الركن العتيبي في كلمة توجيهية لأبنائه الخريجين سعدت اليوم بمشاركتي لكم في حفل تخرجكم وستكونون بإذن الله اضافة لقواتنا الجوية.

اللواء الزهراني: فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية على مدار العام

وبين ان الفنيين يقومون بدور كبير في القواعد الجوية واثبتوا خلال عاصفة الحزم وإعادة الامل بأنهم محترفون في تخصصاتهم يعملون على مدار الساعة. وبين العتيبي ان الوطن بأكمله سعيد بتخرجكم اليوم وانضمامكم الى ميدان العز والشرف، ولقد سرني ما شاهدته من حسن قيادة وتنظيم واحترافية في العمل والذي ان دل فإنما يدل على الجهود المبذولة من قائد المعهد والمساندة من جميع المسئولين في المعهد لإظهار هذا الحفل بهذا المظهر المشرف.

جاء ذلك خلال رعاية اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف مساء امس الاول حفل تخريج الدورة 125 من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران وذلك في قاعة السلام للاحتفالات بالمعهد، وكان في استقباله لدي وصوله مقر الحفل قائد المنطقة الشرقية المكلف صاحب السمو الملكي اللواء الطيار الركن الامير تركي بن بندر بن عبدالعزيز وقائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية اللواء الطيار الركن سعيد بن معيض الزهراني ومساعد قائد المعهد واركانات المعهد، ثم عزف سلام اللواء واخذ مكانه في الحفل الخطابي الذي اعد بهذه المناسبة.

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى بعد ذلك قائد المعهد اللواء الطيار سعيد الزهراني كلمة رحب فيها بقائد القوات الجوية المكلف وبالحضور وبأولياء امور الخريجين في عرين العطاء ومعقل الرجال على ارض هذا الصرح الكبير عماد قواتنا ومصدر الطاقة البشرية الفنية في يوم التتويج والحصاد في مستهل عام جديد يزداد الوطن شموخاً ورفعة وفي اوج عطاء وتضحيات ابنائه في ميادين الشرف والعزة تحت ظل قيادة حكيمة اتخذت العزم والحزم مفهوماً ومنهجاً سيادة لا خنوع فيها ولا خضوع اقليمياً ودولياً.

أضاف اللواء الزهراني اننا في هذا الصرح ليس لنا حد في التطوير وتحسين المخرجات ولا ندخر جهداً في السعي لتأهيل الكوادر البشرية المشغلة لكافة منظومات القوات الجوية في سباق مع الزمن حيث تستقطب قواتنا الجوية يوماً بعد اخر شتى انواع المنظومات وذلك من خلال التدريب العام في المعهد او البرامج الاخرى كالابتعاث الداخلي والخارجي وتزامنا مع ذلك فتح باب القبول والتسجيل على مدار العام ويبقى الدور على عاتق ابنائنا خريجي الثانوية العامة في اجابة نداء الوطن والالتحاق بالمعهد والاستفادة من الفرص المتاحة محلياً وخارجياً ليتحقق لهم بإذن الله شرف الخدمة والأمان الوظيفي

وبين اللواء الزهراني ان الخريجين ومن بينهم طالب من مملكة البحرين الشقيقة لعلى مستوى من الادراك والوعي بما ينتظرهم من واجب وأعمال تتطلب الاخلاص في العمل وتجنب كل ما هو مسيء قولاً او عملاً لوطنهم وأنفسهم ذلك ما نأمله منهم ويتطلع اليه اهليهم وذويهم.

ودعا الله عز وجل ان يعجل بنصرة جنودنا المقاتلين والمرابطين في كل مكان ويدخل في قلوب اعدائنا الرعب والهزيمة وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين ملك الانسانية وولي عهده الامين وولي ولي عهده النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحفظ الله لنا امننا ووطننا من كل مكروه وأدام على مواطنيه التلاحم والولاء والانتماء.

بعد ذلك القيت كلمة الخريجين القاها نيابة عنهم الطالب الفني الخريج ماجد عويد العنزي عبر فيها عن سعادته وسعادة زملائه الخريجين بتشريف قائد القوات الجوية المكلف لحفل التخرج، وأكد فيها العهد على السمع والطاعة. وأضاف ان هذا اليوم هو يوم انجاز وفخر وهو بداية لحياتنا العملية والانخراط مع زملائنا الذين سبقونا في قواعدنا الجوية بعد ان انهينا دراستنا النظرية والتطبيقية في هذا المعهد متسلحين بالإيمان والعلم والمعرفة لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

بعدها تم تسليم الراية من الرقيب السلف الى الرقيب الخلف.

تلى ذلك اعلان قائد جناح الطلبة العقيد الطيران الركن احمد خلف الحصيني أداء القسم وردده الخريجون من بعده.

بعد ذلك تم اعلان نتائج الدورة المتخرجة وتسليم الجوائز، واعلن قائد جناح التعليم العميد عبدالله الفضيل نتائج الدورة المتخرجة رقم 125، حيث بلغت نسبة النجاح في الدورة 98% بالمئة، ثم تشرف الأوائل والمتفوقين من طلبة الدورة الخريجين بتسلم الجوائز من راعي الحفل.

وقدم قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية اللواء الطيار الركن سعيد بن معيض الزهراني هدية تذكارية لقائد القوات الجوية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي بعد ذلك التقطت الصور التذكارية لراعي الحفل قائد القوات الجوية الفريق المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي مع ابنائه الخريجين. ثم عزف السلام الملكي معلناً عن انتهاء الحفل بعد ذلك شرف حفل العشاء الذي اقيم بهذة المناسبة. حضر الحفل قائد المنطقة الشرقية المكلف وجميع قادة افرع القوات المسلحة بالشرقية وعدد من العسكريين والمدنيين واولياء امور الطلبة الخريجين.