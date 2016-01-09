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الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي يبحثان المستجدات الدولية

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الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي يبحثان المستجدات الدولية الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي يبحثان المستجدات الدولية

    استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أبوظبي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي يقوم بزيارة أخوية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة سمو ولي ولي العهد، وبحث معه العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح الإستراتيجية المشتركة. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل الأحداث والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان سمو ولي ولي العهد قد وصل إلى دولة الإمارات، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في استقبال سمو ولي ولي العهد صاحب السمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وصاحب السمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، وصاحب السمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وصاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

كما كان في استقبال سمو ولي ولي العهد وزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، ونائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.

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