شؤون الحرمين تخصص ١٦ باباً لذوي الاحتياجات الخاصة بالمسجد الحرام

هيَّأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 160 باباً تؤدي إلى المسجد الحرام وسطحه وقبوه، واستعدت بأكثر من ٥٠٠ موظف وموظفة من الرسميين والمؤقتين المؤهلين علمياً وعملياً لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

واكدت أدارة الأبواب أن أبواب المسجد الحرام زُوِّدت بلوحات رقمية إرشادية تضيء باللون الأخضر حال وجود إمكانية لدخول المصلين وتضيء باللون الأحمر حال اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام

وأبانت الادارة بانه قد خصص ١٦ باباً لذوي الاحتياجات الخاصة. مهيبة بقاصدي المسجد الحرام بضرورة التعاون مع العاملين في الأبواب والإسهام في المحافظة على نظافة وقدسية المسجد الحرام والاستفادة من صناديق الأمانات التي وضعت لحفظ الأمتعة كما يجب مراعاة عدم الدخول إلى المسجد الحرام وقت خروج المصلين بعد الصلاة مباشرة.

من جهة اخرى التقى مدير عام مصنع كسوة الكعبة المشرفة د. محمد بن عبدالله باجودة الدفعة الثانية من متدربي المصنع بالمعهد الثانوي الصناعي بمكة المكرمة الذين يتدربون على حياكة ثوب الكعبة المشرفة وعددهم 13 متدرباً وذلك بحضور مدير العلاقات العامة بالمصنع خالد بن عبدالهادي سباعي ويتقدم المتدربين عمر اللحياني. وفي مستهل اللقاء رحب محمد باجودة بالمتدربين، مشيداً بما يتلقونه من تدريبات عملية لتطوير مهاراتهم في الحياكة والتطريز بالمعهد الثانوي الصناعي تحت مظلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مما سينعكس إيجابياً على أداء عملهم في مصنع الكسوة بعد اتمامهم الدورة. كما ألمح مدير المصنع أن عقد الدورات التدريبية والتي تعد تخصصا فنياً ونادراً في ظل شح المدربين المتخصصين في تطريز كساء الكعبة المشرفة بالأسلاك الذهبية والفضية يُعد منعطفاً هاماً ونقلة جوهرية في تاريخ عمل المصنع، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتدريب الكوادر الملتحقة حديثاً بالمهنة، وجرى تدريب الدفعة الأولى لمدة ستة أشهر بالمعهد، وأعقب ذلك التدريب الميداني لمدة ثلاثة أشهر وهي مرحلة تهيئة نفسية وعملية للمتدربين وترسيخ روح العمل في نفوسهم. مما يجدر ذكره أنه سبق أن التحق 17 متدرباً بالمعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، وذلك لتدريبهم على فنون الخياطة والتطريز لمدة عام قبل مباشرتهم العمل، ويجري تحضير الدفعة الثالثة.