صلاح ضد ميلان - 4 أشياء يحتاج روما للإجابة عليها

"منحت الضوء الأخضر لوجود صلاح في قائمة مباراة ميلان" هكذا تحدث رودي جارسيا المدير الفني لروما في المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الجمعة.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة في لقاء كييفو فيرونا الأخير في الدوري الإيطالي وكانت هناك شكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة ميلان ولكن جارسيا أكد تواجده.

وعلى الرغم من ذلك فإن شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أكدت أن صلاح قد يبقى على مقاعد البدلاء (طالع التفاصيل).

ويستضيف روما يوم السبت في ملعب الأوليمبيكو نظيره ميلان في إطار الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

ويدخل روما المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، فيما يأتي ميلان سابعا بـ28 نقطة.

ويحتاج روما وصلاح للإجابة على 4 أشياء حينما تبدأ مباراة الفريق أمام ميلان.

دفاع مهتز

استقبل روما تسعة أهداف في آخر 15 دقيقة من مبارياته الأخيرة، وهو أمر جعله يفقد الكثير من النقاط مثلما حدث أمام كييفو فيرونا وأدرك الأخير التعادل في وقت قاتل.

هذا الأمر جعل روما يحقق نتائج غير متوازنة ما جعله يفقد الكثير من النقاط ليتقهقر للمركز الخامس في جدول الترتيب.

واسقبلت شباك روما 21 هدفا حتى الآن في 18 مباراة ويحتاج المدير الفني للذئاب إيجاد حل لتلك الأزمة إذا ما أراد الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

فهل ينجح في الخروج بشباك خالية من الأهداف أمام ميلان؟

صلاح المنقذ

شارك صلاح في خمس مباريات مع روما في كل البطولات بعد عودته من الإصابة التي ضربته في دربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو.

ولكن لم ينجح لاعب الذئاب في تسجيل أي هدف أو صناعة آخر حتى الآن.

آخر مرة نجح فيها صلاح في تسجيل هدفا أو صناعته كان في الرابع من شهر نوفمبر الماضي أمام باير ليفركوزن قبل إصابته بأربعة أيام فقط.

فهل يعوض صلاح غياب إدين دجيكو الموقوف ويعود لتسجيل هدفا أو يصنع أمام الروسونيري؟

لا بديل عن الفوز

روما يدخل المباراة وهو جريح من التعادل القاتل الذي أدركه كييفو فيرونا وحرمه من الحصول على النقاط الثلاثة.

ذلك التعادل جعل روما يبتعد عن صدارة الترتيب بست نقاط كاملة. وإن استمر نزيف النقاط بشكل مبكر في ظل تحقيق إنتر ميلان، فيورنتينا، نابولي، والعائد بقوة يوفنتوس لنتائج إيجابية، فإن فكرة المنافسة على اللقب ستذهب أدراج الرياح.

ولم يحقق روما الفوز في الدوري الإيطالي في آخر خمس مباريات سوى مرة واحدة فقط.

ميلان هو الآخر لا يمر بفترة جيدة فهو يخوض المباراة بعد هزيمة أمام بولونيا بهدف دون رد.

فهل يستطيع روما استغلال تعثر ميلان وتحقيق نتيجة إيجابية في ملعبه للاقتراب أكثر من الصدارة؟

أنباء الإقالة

أنباء إقالة رودي جارسيا مدرب روما تتزايد باستمرار مع كل تعثر ونتيجة غير جيدة للذئاب، ولكن المدرب الفرنسي دائما يقوم بنفيها.

ولكن في ظل النتائج المهتزة وحال عدم قدرة فريق العاصمة الإيطالية تحقيق الفوز على ميلان هل سيبقى جارسيا في منصبه؟

لذا يحتاج المدرب الفرنسي للانتصار بأي طريقة على ميلان من أجل تهدئة الأجواء قليلا والعودة للطريق الصحيح مرة أخرى.