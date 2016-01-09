نجاح عملية «زراعة قوقعة» لطفلة بطبية الملك سعود

نجح فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمدينة الملك سعود الطبية في زراعة قوقعة لطفلة تبلغ من العمر سنة وثمانية أشهر.

وكان الفريق الطبي بقيادة رئيس القسم الدكتور محمد التويجري، الذي أكد بدوره بأن العملية تمت دون أدنى مضاعفات تذكر ولله الحمد.

وأفاد د. التويجري بأن المدينة تعتبر أحد المراكز الوطنية التي تم اعتمادها من وزارة الصحة، مبيناً بأن القسم يضم كوادر فنية وطنية مدربة ومؤهلة من جراحين وأخصائيي سمعيات ونطق وتخاطب للتأهيل.

ولفت د. التويجري إلى أن القسم يقدم خدمة الكشف المبكر للإعاقة السمعية لحديثي الولادة، بالإضافة إلى تأهيل جميع الأطفال زارعي القوقعة، مؤكداً على أن التأهيل هو الركيزة الأولى لنجاح برنامج الزراعة.

وأشار د. التويجري إلى أن مدينة الملك سعود الطبية تطلع لتكون مركز تميز لزراعة معينات السمع والقوقعة الإلكترونية.

الجدير بالذكر بأن برنامج القوقعة بالمدينة تم إطلاقه عام 2013م، وفي أواخر 2015م، تمكن البرنامج من إجراء 12 عملية زراعة قوقعة والعديد من زراعة العينات السمعية.