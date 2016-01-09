أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: التحليل التحكيمي لمبارة كمبالا سيتي أمام النادي المصري .. كابتن أحمد الشناوي -
اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جامعة حائل تشارك في مهرجان الصحراء بمعرض وطني

Google+ Print
جامعة حائل تشارك في مهرجان الصحراء بمعرض وطني جامعة حائل تشارك في مهرجان الصحراء بمعرض وطني

    تشارك جامعة حائل في مهرجان الصحراء الدولي في نسخته التاسعة في متنزه المغواة الترفيهي، والذي انطلق مؤخرا.

واحتوت مشاركة الجامعة في معرض متنوع تحت شعار "الوطن أمانة، هيبة ملك.. وقيمة دولة"، تمثل في الأنشطة الطلابية والذي تنوع ما بين صور لجنودنا البواسل، وأخرى لشهداء الواجب.

كما أن هناك جناحا لإدارة العمل التطوعي والذي يهدف إلى نشر وتأصيل ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة الجامعة وأفراد المجتمع، ويعرض بالجناح فيلمًا يحكي عن العمل التطوعي في الجامعة، ومنشورات عن المبادرات التطوعية التي قدمها طلاب وطالبات الجامعة، كما يمكن زوار الجناح توثيق تجربتهم التطوعية بمقطع مرئي من خلال فعالية "وثق تجربتك التطوعية"، وغيرها من المبادرات.

وللأسرة والطفل نظمت الجامعة مسرحًا يقيم فيه جوالة الجامعة بمسابقات وألعاب وجوائز وأوبريتات إنشادية، وفي المقابل هناك محاضرات علمية عن المواقع السياحية بالمنطقة، كما يحتوي معرض الجامعة على أجنحة تعريفية لبعض المراكز الإرشادية وللفعاليات المقامة داخل المعرض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية