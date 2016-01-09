جامعة حائل تشارك في مهرجان الصحراء بمعرض وطني

تشارك جامعة حائل في مهرجان الصحراء الدولي في نسخته التاسعة في متنزه المغواة الترفيهي، والذي انطلق مؤخرا.

واحتوت مشاركة الجامعة في معرض متنوع تحت شعار "الوطن أمانة، هيبة ملك.. وقيمة دولة"، تمثل في الأنشطة الطلابية والذي تنوع ما بين صور لجنودنا البواسل، وأخرى لشهداء الواجب.

كما أن هناك جناحا لإدارة العمل التطوعي والذي يهدف إلى نشر وتأصيل ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة الجامعة وأفراد المجتمع، ويعرض بالجناح فيلمًا يحكي عن العمل التطوعي في الجامعة، ومنشورات عن المبادرات التطوعية التي قدمها طلاب وطالبات الجامعة، كما يمكن زوار الجناح توثيق تجربتهم التطوعية بمقطع مرئي من خلال فعالية "وثق تجربتك التطوعية"، وغيرها من المبادرات.

وللأسرة والطفل نظمت الجامعة مسرحًا يقيم فيه جوالة الجامعة بمسابقات وألعاب وجوائز وأوبريتات إنشادية، وفي المقابل هناك محاضرات علمية عن المواقع السياحية بالمنطقة، كما يحتوي معرض الجامعة على أجنحة تعريفية لبعض المراكز الإرشادية وللفعاليات المقامة داخل المعرض.