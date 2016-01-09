بلدية الدليمية تكّرم أعضاء مجلسها البلدي السابق

كّرمت بلدية الدليمية بالقصيم أعضاء مجلسها البلدي للفترة الثانية.

جاء ذلك خلال حفل تكريمي مبسط حضره رئيس مركز الدليمية زبن عبدالله الجديع، ورئيس مركز السيح نايف ثلاب العلوي، ورئيس مركز صبيح سعد سليمان المبارك، ورئيس شرطة الدليمية النقيب نشمي حامد الحربي.

رئيس بلدية الدليمية م. ندا بن ماضي الحربي كّرم خلال الحفل رئيس المجلس البلدي السابق سليمان بن غالب الغرابي، ونائبه علي عائض الحربي، والاعضاء السابقين دعيع ذعار الجديع، عبدالله عوض الحربي، ضيدان خالد الحربي، مقدراً جهودهم في الاسهام في خدمة العمل البلدي في المركز ونطاق خدماته البلدية، موضحاً ان جهودهم محل تقدير الأهالي مهنئا الاعضاء الجدد بعضوية المجلس، مؤملاً ان يكونوا عند حسن ظن من اختارهم والعمل بشراكة فاعلة مع البلدية لخدمة سكان المركز ونطاق خدماته.