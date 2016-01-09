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ثلاثة شبان صوروا المصابين بطوارئ مستشفى العارضة واشتبكوا مع حارس الأمن

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ثلاثة شبان صوروا المصابين بطوارئ مستشفى العارضة واشتبكوا مع حارس الأمن ثلاثة شبان صوروا المصابين بطوارئ مستشفى العارضة واشتبكوا مع حارس الأمن

    أوضحت صحة جازان في بيان لها بشأن مقطع الفيديو الذي صوره مواطن في قسم الطوارئ في مستشفى العارضة.

وبينت صحة جازان إن ثلاثة شباب سعوديين حاولوا تصوير مصابين جراء القذائف أثناء عمليات إنقاذهم وإسعافهم في طوارئ المستشفى، فحاول حارس الأمن منعهم من تصوير المرضى، فانهال الشباب الثلاثة بالضرب المبرح على الحارس، فيما تدخل الطاقم الطبي ومواطنون بفك الاشتباك، وتم استدعاء الشرطة.

وأضاف البيان أن أحد الشباب الثلاثة اصيب بجرح بسيط، ورفض دخول المستشفى للعلاج وبقي خارج بوابة الطوارئ، فيما أخذ احد زملائه جهاز جوال محاولاً استفزاز الطاقم الطبي بالتصوير بالجوال، في الوقت الذي كان الجميع منشغلاً بعلاج المرضى والمصابين في القسم، بعد ذلك وافق الشاب الذي أصيب جراء المضاربة على تلقي العلاج داخل طوارئ المستشفى.

وأكدت صحة جازان أن دوريات من شرطة العارضة وصلت إلى الموقع، وتم توقيف الشباب الثلاثة وحارس الأمن، والقضية مازالت منظورة لدى الجهات الأمنية.

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