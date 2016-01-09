مسيرات في باكستان ضد التدخل الإيراني في الدول الإسلامية

خرجت مسيرات شعبية أمس في عدد من المدن الباكستانية ضد التدخل الإيراني في شؤون الدول الإسلامية وتعرض البعثة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في طهران ومشهد للاعتداءات من قبل عناصر إيرانية.

وخرجت أكبر مسيرة ضمن هذه المسيرات في العاصمة إسلام آباد بعد صلاة الجمعة بمشاركة عدد كبير من الباكستانيين الذين أكدوا وقفوهم مع المملكة العربية السعودية في وجه العدوان الإيراني. وقال المشرف العام على حركة الدفاع عن الحرمين الشريفين نائب رئيس جمعية أهل الحديث المركزية بباكستان الشيخ علي بن محمد أبو تراب في كلمته أمام المسيرة في إسلام آباد إن باكستان بشعبها وعلمائها ومسؤوليها ترفض العدوان الإيراني على السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد، وتعده إرهاباً جرى تحت رعاية الدولة الإيرانية.

واستنكر التصريحات العدوانية الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين ضد تنفيذ حكم الاعدام بحق عدد من الإرهابيين في المملكة العربية السعودية، موضحاً أن هذه التصريحات تدل على دعم إيران للإرهاب والإرهابيين في الدول الإسلامية. وأكد وقوف الشعب الباكستاني مع المملكة العربية السعودية في التصدي للإرهاب والمؤامرات التي تحيكها دولة إيران ضد الإسلام والمسلمين وضد أمن بلاد الحرمين الشريفين. ورحب بانضمام باكستان إلى التحالف الإسلامي المبارك الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب.