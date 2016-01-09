لمكافحة التسوس.. عالج الأسنان المكسورة

تسوس الأسنان

أهمية علاج كسر الأسنان لوقاية من تسوس الأسنان

تسوس الأسنان إحدى المشاكل التى يعانى منها الكثيرون خاصة الذين لا يهتمون بالعناية بتنظيف أسنانهم لحمايتها من التسوس وكذلك هناك عوامل أخرى تساهم فى تسوس الأسنان مثل تعرضها للكسر.>حول ذلك يقول دكتور محمود سامى، المدرب المعتمد بهيئة الهلال الأحمر، إن تسوس الأسنان هو عبارة عن حدوث تلف بأحد أجزاء السنة أو الضروس نتيجة نشاط البكتيريا المسببة للتسوس نتيجة أسباب وعوامل مختلفة مثل عدم غسل الأسنان عقب تناول الطعام أو تعرض السنة لمشاكل صحية مثل كسر السنة نتيجة ظروف ما.>واستكمل د. محمود قائلا "يجب على الشخص الذى تعرضت أسنانه للكسر أن يذهب للطبيب على الفور لتلقى العلاج المناسب حتى لا تتعرض الأسنان للتسوس".

وتابع د. محمود قائلا "هناك عدة طرق وسائل علاجية يتم استخدمها فى علاج السنة المكسورة وذلك متوقف على حسب حالة السنة هناك ما يحتاج لعلاج من حشو أو زرع السنة مرة أخرى فى حالة التعامل الصحيح عند كسر السنة".

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>أهم الإسعافات الأولية عند كسر الأسنان

>وأضاف د. محمود قائلا: هناك بعض الإسعافات الأولية التى يجب على الشخص مراعاتها عند تعرض أسنانه للكسر مثل الآتى:>1) عدم بلع اللعاب لاحتوائه على دم ملوث.>2) الإسراع على الفور لطبيب الأسنان خلال نصف ساعة بحد أقصى نظرا لأنه قد يكون هناك فرصة لإعادة زرع السن المكسور.>3) تجنب بلع المريض لعابه الذى يحتوى على دم نتيجة الإصابة.