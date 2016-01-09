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كاميرون يناقش مع الملكة رانيا العبد الله الأزمة الإنسانية فى سوريا

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كاميرون يناقش مع الملكة رانيا العبد الله الأزمة الإنسانية فى سوريا كاميرون يناقش مع الملكة رانيا العبد الله الأزمة الإنسانية فى سوريا

>التقى رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أمس الجمعة مع الملكة رانيا العبد الله فى لندن، لمناقشة الأزمة الإنسانية فى سوريا ومؤتمر المانحين فى العاصمة البريطانية الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء، فى بيان له، إنه رئيس الوزراء أجرى محادثات مع الملكة رانيا من الأردن بعد صباح أمس"، وأضاف أن الطرفين ناقشا ضرورة اتباع نهج شامل للأزمة الإنسانية السورية، واتفقا على أنه بحانب زيادة المساعدات الإنسانية إلى حد كبير، يجب على الدول السعى إلى الاستجابة لاحتياجات اللاجئين طويلة الامد من خلال التعليم والتوظيف لتمكينهم للعودة إلى سوريا واعادة بناء اقتصادها بعد انتهاء الصراع".

ووجهت الملكة رانيا الشكر للشعب البريطانى على دعمهم للسوريين، وقالت إن على الدول فى الشرق الاوسط وأوروبا العمل معا للرد على التحديات التو تواجه العديد من اللاجئين.
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