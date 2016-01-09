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برج الحمل حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016 برج الحمل حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

لبرج الحمل:
>على الصعيد المهنى:


>لا داعى للتوتر أو القلق ما دمت قادرًا على إظهار قدراتك، وواجه الاختبارات من مديرك فى العمل بصدر رحب، ولا تدافع عن وجهة نظرك وعن عملك فى كافة الأحوال، وركز على هدفك.

على الصعيد العاطفى:


>هناك الكثير من الاحتكاك مع الشريك، هناك الكثير من سوء التفاهم غير الضرورى بين الأصدقاء، ولذلك، يجب أن تخصص الوقت لبعض الحديث من القلب للقلب لإنهاء هذه الأمور.

على الصعيد الصحى:


>حالتك الصحية على ما يرام، ولكن يمكنك مواجهة هذا الأمر بالذهاب إلى الطبيب على الفور وأخذ إجازة فورية من العمل، للتخلص من الأعباء المبالغ فيها الملقاة على عاتقك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش فى يوم ملىء بالإختبارات الحياتية والمهنية والعاطفية والتى يجب أن تواجهها بقوة وجرأة وشجاعة وتبتعد عن كل ما يوقعك فى الأخطاء والمشكلات قدر الإمكان.

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مصر 365

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