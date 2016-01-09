برج الحمل حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

حظك اليوم لبرج الحمل:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>لا داعى للتوتر أو القلق ما دمت قادرًا على إظهار قدراتك، وواجه الاختبارات من مديرك فى العمل بصدر رحب، ولا تدافع عن وجهة نظرك وعن عملك فى كافة الأحوال، وركز على هدفك.>هناك الكثير من الاحتكاك مع الشريك، هناك الكثير من سوء التفاهم غير الضرورى بين الأصدقاء، ولذلك، يجب أن تخصص الوقت لبعض الحديث من القلب للقلب لإنهاء هذه الأمور.>حالتك الصحية على ما يرام، ولكن يمكنك مواجهة هذا الأمر بالذهاب إلى الطبيب على الفور وأخذ إجازة فورية من العمل، للتخلص من الأعباء المبالغ فيها الملقاة على عاتقك.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش فى يوم ملىء بالإختبارات الحياتية والمهنية والعاطفية والتى يجب أن تواجهها بقوة وجرأة وشجاعة وتبتعد عن كل ما يوقعك فى الأخطاء والمشكلات قدر الإمكان.