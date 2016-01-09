برج الحوت حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016



>برج الحوت على الجانب المهنى:



>برج الحوت على الجانب العاطفى:



>على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>حاول أن تتجاوز كافة الأفكار السلبية التى تسيطر عليك، ولا تدعها تؤثر على عملك، كذلك يمكن أن تكون المرحلة المقبلة أفضل لك ولكن أصبر قليلاً.>كثر هم حولك، ولكنك تبحث عن الأكثرهم مناسبة لك ولظروفك الحالية، فكن على قدر المسئولية حتى لا تتورط فى علاقة عاطفية قد تنتهى بالفشل فى وقت قريب، وتنضم إلى تجاربك السيئة.>الوضع الصحى جيد إلى حد كبير، فلا يوجد ما يؤرقك، ولكن عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، وتسيطر على نوبات الاكتئاب التى تصيبك كل فترة.>الخير فى انتظارك مع بداية هذا العام، كما يوضح خبراء الأبراج، فكن على استعداد ولا تضيع الفرص وحاول أن تكون هادئًا قبل اتخاذ أى قرار.