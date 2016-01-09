برج السرطان حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

أنت تعانى من مشاكل مع بعض الزملاء فى العمل حاول أن تدفع السيئة بالحسنة حتى تكسب خصمك وتقضى على المشاكل.
برج السرطان على الصعيد العاطفى:
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مررت ببعض المشاكل فى الفترة السابقة حاول أن تتعلم منها حتى تكون الحياة فى المستقبل بشكل أفضل مع الحبيب.
برج السرطان على الصعيد الصحى:
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الأجواء اليوم باردة حاول أن تأخذ الحذر من ذلك حتى لا تصاب بنزلة برد، تناول الكثير من الفواكه فهى تعمل على تقوية المناعة.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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ستحصل على فرص جيدة تدعمك فى محيط العمل والأسرة، لا تترد فى شكر من قدمها حتى تدوم المعرفة بينكم.
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شبكةعيونالإخبارية
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