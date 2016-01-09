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برج السرطان حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

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برج السرطان حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016 برج السرطان حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

على الصعيد المهنى:
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أنت تعانى من مشاكل مع بعض الزملاء فى العمل حاول أن تدفع السيئة بالحسنة حتى تكسب خصمك وتقضى على المشاكل.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:
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مررت ببعض المشاكل فى الفترة السابقة حاول أن تتعلم منها حتى تكون الحياة فى المستقبل بشكل أفضل مع الحبيب.

برج السرطان على الصعيد الصحى:
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الأجواء اليوم باردة حاول أن تأخذ الحذر من ذلك حتى لا تصاب بنزلة برد، تناول الكثير من الفواكه فهى تعمل على تقوية المناعة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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ستحصل على فرص جيدة تدعمك فى محيط العمل والأسرة، لا تترد فى شكر من قدمها حتى تدوم المعرفة بينكم.

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مصر 365

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