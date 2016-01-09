برج العذراء حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

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برج العذراء على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحى:

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>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

أنت تحاول أن تتجنب الأخطاء السابقة فى عملك ولكنك تقع فيها مجددا لأنك تتبع نفس السلوك الخاطئ فى حياتك اسعَ للتغيير.حاول أن تكون بجوار الحبيب فى الفترة المقبلة لأنك أهملته كثيرا مما أدى إلى صدع كبير فى العلاقة حاول أن تسعى إلى إصلاحه.تمر بأزمة صحية ولكنها لن تدوم طويلا، حاول أن تسمع إلى نصائح الأطباء حتى تمر هذه الفترة بسلام.>هذا العام سوف تتعلم كثيرا كيف تعامل الناس بشكل جيد، وكيف تجعل مصحلة الناس فى المقدمة فلا يوجد انسان يعيش فى الحياة بمفرده.