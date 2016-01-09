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برج العذراء حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

على الصعيد المهنى:
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أنت تحاول أن تتجنب الأخطاء السابقة فى عملك ولكنك تقع فيها مجددا لأنك تتبع نفس السلوك الخاطئ فى حياتك اسعَ للتغيير.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:
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حاول أن تكون بجوار الحبيب فى الفترة المقبلة لأنك أهملته كثيرا مما أدى إلى صدع كبير فى العلاقة حاول أن تسعى إلى إصلاحه.

برج العذراء على الصعيد الصحى:
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تمر بأزمة صحية ولكنها لن تدوم طويلا، حاول أن تسمع إلى نصائح الأطباء حتى تمر هذه الفترة بسلام.
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>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>هذا العام سوف تتعلم كثيرا كيف تعامل الناس بشكل جيد، وكيف تجعل مصحلة الناس فى المقدمة فلا يوجد انسان يعيش فى الحياة بمفرده.

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مصر 365

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