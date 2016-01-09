برج الأسد حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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سيكون اليوم يومًا لا ينسى فى حياتك المهنية حيث تحقق الكثير من الأمنيات والأهداف التى سعيت من أجل تحقيقها طويلاً، وسواء كنت أنت صاحب الضربة الأخيرة التى تكسر السد أو شخص آخر ينبغى أن تشعر بالسعادة وتحتفى بنجاحك فكل ما يحدث هو نتيجة مجهودك المتواصل فى الأيام السابقة.الغيرة والخلافات هى توابل الحب وهى ضرورية ليظل ملتهبًا ولكنها إذا زادت عن الحد قد تقتله فتحكم فى مشاعرك اليوم وانتبه إلى الشعرة بين غيرتك على الشريك والتشكيك فيه لأن الشك قد يدمر علاقتك العاطفية ويخنق شريكك.كلمة السر فى تحسن صحتك خلال هذه الأيام هى أن تبتعد تمامًا عن الانفعالات والتوتر والتفكير الزائد عن الحد لأن هذا قد يعرضك لمشاكل صحية خطيرة أنت فى غنى عنها.

احرص على أن تتنفس بعمق وتمارس الرياضة ولو على الأقل تمارس رياضة المشى وتتخلى عن المصاعد الإلكترونية وتصعد السلالم بنفسك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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تحتاج لبعض الوقت مع نفسك لتعيد مراجعتها بشأن الأيام الماضية خاصة أنها كانت صعبة إلى حد كبير على كافة المستويات. جلسة صريحة مع النفس مع مشروبك المفضل وورقة وقلم قد يجعل الأمور أفضل كثيرًا. كن واثقًا أن كل شىء سيصبح بخير فقط انحنى للعاصفة ودعها تمر.