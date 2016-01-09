برج الأسد حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى: سيكون اليوم يومًا لا ينسى فى حياتك المهنية حيث تحقق الكثير من الأمنيات والأهداف التى سعيت من أجل تحقيقها طويلاً، وسواء كنت أنت صاحب الضربة الأخيرة التى تكسر السد أو شخص آخر ينبغى أن تشعر بالسعادة وتحتفى بنجاحك فكل ما يحدث هو نتيجة مجهودك المتواصل فى الأيام السابقة.
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على الصعيد العاطفى: الغيرة والخلافات هى توابل الحب وهى ضرورية ليظل ملتهبًا ولكنها إذا زادت عن الحد قد تقتله فتحكم فى مشاعرك اليوم وانتبه إلى الشعرة بين غيرتك على الشريك والتشكيك فيه لأن الشك قد يدمر علاقتك العاطفية ويخنق شريكك.
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على الصعيد الصحى: كلمة السر فى تحسن صحتك خلال هذه الأيام هى أن تبتعد تمامًا عن الانفعالات والتوتر والتفكير الزائد عن الحد لأن هذا قد يعرضك لمشاكل صحية خطيرة أنت فى غنى عنها.
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احرص على أن تتنفس بعمق وتمارس الرياضة ولو على الأقل تمارس رياضة المشى وتتخلى عن المصاعد الإلكترونية وتصعد السلالم بنفسك.