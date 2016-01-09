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برج الثور حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

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برج الثور حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016 برج الثور حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

برج الثور على الصعيد المهنى:
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أخبار سعيدة فى انتظارك، فهناك ترقية فى طريقها إليك، والأجواء مناسبة لتنفيذ أفكارك بإبداع، ولكن الأوضاع المالية ستظل متذبذبة قليلاً.

على الصعيد العاطفى:
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تعيش أجواء رومانسية هادئة، وعليك أن تصارح شريك حياتك بمزيد من المشاعر، فالكتمان أحيانًا يسبب مللًا فى العلاقة.

برج الثور على الصعيد الصحى:
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رغم أنك تعيش أجواء هادئة، إلا أن توترك يسبب لك مزيدًا من الضغوط النفسية التى من المحتمل أن تؤثر على صحتك وقوة تركيزك بشكل سلبى.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن يكون اليوم يوم النجاح والإبداع فى العمل، البدايات مبشرة فى أول العام، وقد تدوم حتى منتصف العام، بفعل احتواء مولود الثور للمشكلات، الذى يجيد التعامل معها، سيحافظ مولود الحوت على وضعه المادى بل سيسعى إلى تحسينه واستثمار أوقاته.

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مصر 365

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