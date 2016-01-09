برج الجدى حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

على الصعيد المهنى:

> طموحك الزائد يساعدك على حل كل الأزمات التى تمر بها والتى مررت بها فى الفترة الأخيرة، حاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان لكى تحقق أحلامك. على الصعيد العاطفى:

> الوضع مع الحبيب جيد تمامًا، ولكن كن حذرًا اتجاه تصرفاتك غير المسئولة معه ستصل بك إلى مرحلة سيئة على مستوى العلاقة، فلا تدع الظروف هى التى تتحكم بكما. على الصعيد الصحى:

> حافظ على صحتك، لأن ما تفعله سيؤثر عليك فيما بعد سلبًا، فابتعد عن كافة الأمور غير الصحية، التى قد يكون لها تأثير فى المستقبل. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

> يتوقع علماء الفلك أن عملك يتعرض هذه الأيام لبعض الأزمات الطارئة، لذا لا تدع التوتر والقلق يسيطران عليك فيجب أن تكون قادرًا على التعامل مع كل هذه المتغيرات بصدر رحب أكثر من ذلك، فينصحك الخبراء بضرورة الحصول على الراحة الكافية لكى تسترد عافيتك.

شبكةعيونالإخبارية

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