برج الدلو حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

الدلو على الصعيد المهنى:

>

على الصعيد العاطفى:

>

برج الدلو على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>

الحظ حليفك اليوم، تعامل بإيجابية مع المحيطين بك لأنك ستحظى بحظ وفير وقبول خاص من قبل زملائك، الثقة ستعطيك الدافع لتكمل مسيرة نجاحاتك ويتحسن وضعك المالى بشكل ملحوظ.نجاحك فى العمل ينعكس على حالتك المزاجية ويفرح شريك حياتك، ولكن عليك زيادة الأوقات الرومانسية بينكم ولا تنجرف فى تنفيذ خطتك العملية.الوقت مناسب لممارسة الرياضة، حاول أن تستخدم طاقتك فى ممارسة هواياتك.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن يكون اليوم يوم الثقة، وستكتسب خبرات جديدة فى محيط العمل تجعلك تغير فى خطتك العملية على المدى البعيد، قدرتك على التعامل مع المشكلات تجعل منك اليوم شخصًا حكيمًا، ولكن احذر من الانجراف فى هذه المشكلات، فأنت تحتاج إلى أجواء هادئة لتبدع.