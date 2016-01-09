برج العقرب حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:
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توتر الظروف المحيطة بك فى العمل، المشاحنات سيدة الموقف وعليك التخلى عن أفكارك المتشددة، واحذر الدخول فى جدال مع الزملاء.
على الصعيد العاطفى:
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توتر علاقتك بشريك حياتك بسبب الضغوط النفسية، وقد تحدث خلافات مع شريك حياتك، ربما تحتاج لمراجعة نفسك.
برج العقرب على الصعيد الصحى:
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قلقك الزائد وتوترك المستمر ربما يتسبب لك فى مشكلات صحية، تناول المشروبات المهدئة، وحاول أن تقلل من أوقات التفكير.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن يكون اليوم يوم التوتر والتزاحم فى الأفكار، بالرغم من البدايات الجيدة فى هذا العام، إلا أنها ستنتهى سريعًا، ولكن بفضل ذكاء مولود العقرب الذى يجيد التعامل مع المشكلات وتخطيها سيستطيع العودة إلى ريادته وتحقيق نجاحات.
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شبكةعيونالإخبارية
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