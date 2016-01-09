برج العقرب حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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توتر الظروف المحيطة بك فى العمل، المشاحنات سيدة الموقف وعليك التخلى عن أفكارك المتشددة، واحذر الدخول فى جدال مع الزملاء.توتر علاقتك بشريك حياتك بسبب الضغوط النفسية، وقد تحدث خلافات مع شريك حياتك، ربما تحتاج لمراجعة نفسك.قلقك الزائد وتوترك المستمر ربما يتسبب لك فى مشكلات صحية، تناول المشروبات المهدئة، وحاول أن تقلل من أوقات التفكير.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن يكون اليوم يوم التوتر والتزاحم فى الأفكار، بالرغم من البدايات الجيدة فى هذا العام، إلا أنها ستنتهى سريعًا، ولكن بفضل ذكاء مولود العقرب الذى يجيد التعامل مع المشكلات وتخطيها سيستطيع العودة إلى ريادته وتحقيق نجاحات.