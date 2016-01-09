برج القوس حظك اليوم الأحد 10 يناير 2016

برج القوس على الصعيد المهنى:

> التنظيم هو مفتاحك السحرى للتخلص من الشعور بالإرهاق الذى يسببه لك ضغط العمل الكبير الذى يحاصرك هذه الأيام ويصل إلى ذروته اليوم. حاول أن تتحلى بالهدوء وتكون فى قمة تركيزك ولا تؤجل أى مهام عليك كى لا تتراكم عليك العشرات من المهام ويزداد الضغط وتتراجع إنتاجيتك. على الصعيد العاطفى:

> تدخل الآخرين فى علاقتك العاطفية يفسدها فلا تفتح لهم الباب لذلك، وبدلاً من ذلك كن واضحًا مع شريك حياتك وتحدث معه بصراحة حول كل مخاوفك وشكوكك لتضع لها حدًا قاطعًا. برج القوس على الصعيد الصحى:

> الخوف أحيانًا قد يكون مفيدًا مثلما هو الآن فى حالتك الصحية التى تشعر بالقلق إزاءها وهذا يجب أن يدفعك لأن تراجع نفسك فى أسلوب حياتك والطريقة التى تعامل بها جسدك وصحتك وتتبع نمطًا معيشيًا أكثر صحة. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

> لديك رغبة كبيرة فى أن تدخل مغامرات خطيرة اليوم، حاول أن تكون حذرًا ولا تتهور ولا تتخذ أى قرارات قبل التفكير فيها والتأكد من صحتها لتجنب نفسك الكثير من المشكلات التى هى قريبة منك بالفعل. خذ كل ما يلزم من احتياطات كى لا تندم وتؤذى نفسك.

شبكةعيونالإخبارية

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