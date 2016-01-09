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برج الميزان حظك اليوم السبت 9/1/2016

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برج الميزان حظك اليوم السبت 9/1/2016 برج الميزان حظك اليوم السبت 9/1/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:
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حان الوقت لتعيد اكتشاف مواهبك الخفية وقدراتك التى قد تفتح لك آفاقًا جديدة فى عالم العمل. لا تتخوف من أن تطرق أبوابًا جديدة حتى لو كانت تقتضى أن تغير مجال عملك بأكمله. تتبع شغفك وفكر فى مستقبلك المهنى قبل أى شىء آخر.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:
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كرمك الشديد على الصعيد العاطفى قد يسىء الآخرون تفسيره واستغلاله وتجد نفسك تستنزف وتستهلك دون حتى أن تحصل على تقدير ممن تهتم لأمرهم وتقدرهم. لا تتخلى عن كرمك ولكن حاول ألا تجعل الآخرين يعتبرون ما تقدمه لهم طواعية حق مكتسب.

على الصعيد الصحى:
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صحتك هذه الأيام على المحك حاول أن تتجنب أى مجهود زائد أو أى نشاط يعرضك للحوادث أو للخطر لأن الاستهانة بأشياء بسيطة قد تعرضك لأخطار بالغة تدرك أثارها فيما بعد. انتبه بشكل خاص من الأنفلونزا وتقلبات الجو وحاول أن تكون بعيدًا عن التوتر قدر المستطاع.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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يتهمك المحيطون بك طوال الوقت بأنك السبب فى مشاكلهم ويعلقون عليك الكثير من أخطائهم، لا تجعل هذا يفقدك الثقة بنفسك ويجعلك تشعر بالذنب على أشياء لم تقترفها تعامل مع كل المشاكل بموضوعية وانظر لها كما لو أنك خارجها واحكم من هذه الزاوية. لا تهتم كثيرًا بإثبات برائتك ولا تنشغل بذلك فالوقت كفيل بكشف كل الحقائق.

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مصر 365

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