حظك اليوم توقعات الأبراج اليوم السبت 92016/1/

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 2016/1/9
>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:
>أنت تقوم بعملك على أكمل وجه ولكنك إنسان تضيع فرصًا من بين يديك بسبب بطئك فى اتخاذ القرار، حاول أن تكون إنسانًا يعمل بطريقة أسرع حتى تلحق أحلامك.
برج الجوزاء على الصعيد العاطفى: هناك حب قديم يطرق الباب حاول أن تتقبل الحبيب لتفتح صفحة جديدة فهو لديه استعداد على أن يعوضك عن الماضى الأليم.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:تتوقع أن تكون أفضل على الرغم من أنك لا تقوم بالمطلوب منك من توجيهات الأطباء، حاول أن تحافظ على صحتك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: هناك كثير من الأحداث الحلوة ستمر عليك فى عامك الجديد امسك بالفرص ولا تضيعها.
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برج الحمل حظك اليوم السبت 2016/1/9لا داعى للتوتر أو القلق ما دمت قادرًا على إظهار قدراتك، وواجه الاختبارات من مديرك فى العمل بصدر رحب، ولا تدافع عن وجهة نظرك وعن عملك فى كافة الأحوال، وركز على هدفك.
>حظك اليوم لبرج الحمل:
>على الصعيد المهنى:
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على الصعيد العاطفى: هناك الكثير من الاحتكاك مع الشريك، هناك الكثير من سوء التفاهم غير الضرورى بين الأصدقاء، ولذلك، يجب أن تخصص الوقت لبعض الحديث من القلب للقلب لإنهاء هذه الأمور.
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على الصعيد الصحى:حالتك الصحية على ما يرام، ولكن يمكنك مواجهة هذا الأمر بالذهاب إلى الطبيب على الفور وأخذ إجازة فورية من العمل، للتخلص من الأعباء المبالغ فيها الملقاة على عاتقك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل: يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش فى يوم ملىء بالإختبارات الحياتية والمهنية والعاطفية والتى يجب أن تواجهها بقوة وجرأة وشجاعة وتبتعد عن كل ما يوقعك فى الأخطاء والمشكلات قدر الإمكان.
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برج الحوت حظك اليوم السبت 2016/1/9حاول أن تتجاوز كافة الأفكار السلبية التى تسيطر عليك، ولا تدعها تؤثر على عملك، كذلك يمكن أن تكون المرحلة المقبلة أفضل لك ولكن أصبر قليلاً.
>برج الحوت على الجانب المهنى:
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برج الحوت على الجانب العاطفى:كثر هم حولك، ولكنك تبحث عن الأكثرهم مناسبة لك ولظروفك الحالية، فكن على قدر المسئولية حتى لا تتورط فى علاقة عاطفية قد تنتهى بالفشل فى وقت قريب، وتنضم إلى تجاربك السيئة.
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على الجانب الصحى:الوضع الصحى جيد إلى حد كبير، فلا يوجد ما يؤرقك، ولكن عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، وتسيطر على نوبات الاكتئاب التى تصيبك كل فترة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: الخير فى انتظارك مع بداية هذا العام، كما يوضح خبراء الأبراج، فكن على استعداد ولا تضيع الفرص وحاول أن تكون هادئًا قبل اتخاذ أى قرار.
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برج السرطان حظك اليوم السبت 2016/1/9أنت تعانى من مشاكل مع بعض الزملاء فى العمل حاول أن تدفع السيئة بالحسنة حتى تكسب خصمك وتقضى على المشاكل.
>برج السرطان على الصعيد المهنى:
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برج السرطان على الصعيد العاطفى: مررت ببعض المشاكل فى الفترة السابقة حاول أن تتعلم منها حتى تكون الحياة فى المستقبل بشكل أفضل مع الحبيب.
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برج السرطان على الصعيد الصحى:الأجواء اليوم باردة حاول أن تأخذ الحذر من ذلك حتى لا تصاب بنزلة برد، تناول الكثير من الفواكه فهى تعمل على تقوية المناعة.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان: ستحصل على فرص جيدة تدعمك فى محيط العمل والأسرة، لا تترد فى شكر من قدمها حتى تدوم المعرفة بينكم.
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>برج العذراء حظك اليوم السبت 2016/1/9
برج العذراء على الصعيد المهنى:أنت تحاول أن تتجنب الأخطاء السابقة فى عملك ولكنك تقع فيها مجددا لأنك تتبع نفس السلوك الخاطئ فى حياتك اسعَ للتغيير.
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برج العذراء على الصعيد العاطفى: حاول أن تكون بجوار الحبيب فى الفترة المقبلة لأنك أهملته كثيرا مما أدى إلى صدع كبير فى العلاقة حاول أن تسعى إلى إصلاحه.
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برج العذراء على الصعيد الصحى:تمر بأزمة صحية ولكنها لن تدوم طويلا، حاول أن تسمع إلى نصائح الأطباء حتى تمر هذه الفترة بسلام.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء: هذا العام سوف تتعلم كثيرا كيف تعامل الناس بشكل جيد، وكيف تجعل مصحلة الناس فى المقدمة فلا يوجد انسان يعيش فى الحياة بمفرده.
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برج الأسد حظك اليوم السبت 9/1/2016سيكون اليوم يومًا لا ينسى فى حياتك المهنية حيث تحقق الكثير من الأمنيات والأهداف التى سعيت من أجل تحقيقها طويلاً، وسواء كنت أنت صاحب الضربة الأخيرة التى تكسر السد أو شخص آخر ينبغى أن تشعر بالسعادة وتحتفى بنجاحك فكل ما يحدث هو نتيجة مجهودك المتواصل فى الأيام السابقة.
>برج الأسد على الصعيد المهنى:
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على الصعيد العاطفى: الغيرة والخلافات هى توابل الحب وهى ضرورية ليظل ملتهبًا ولكنها إذا زادت عن الحد قد تقتله فتحكم فى مشاعرك اليوم وانتبه إلى الشعرة بين غيرتك على الشريك والتشكيك فيه لأن الشك قد يدمر علاقتك العاطفية ويخنق شريكك.
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على الصعيد الصحى:كلمة السر فى تحسن صحتك خلال هذه الأيام هى أن تبتعد تمامًا عن الانفعالات والتوتر والتفكير الزائد عن الحد لأن هذا قد يعرضك لمشاكل صحية خطيرة أنت فى غنى عنها.
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احرص على أن تتنفس بعمق وتمارس الرياضة ولو على الأقل تمارس رياضة المشى وتتخلى عن المصاعد الإلكترونية وتصعد السلالم بنفسك.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد: تحتاج لبعض الوقت مع نفسك لتعيد مراجعتها بشأن الأيام الماضية خاصة أنها كانت صعبة إلى حد كبير على كافة المستويات. جلسة صريحة مع النفس مع مشروبك المفضل وورقة وقلم قد يجعل الأمور أفضل كثيرًا. كن واثقًا أن كل شىء سيصبح بخير فقط انحنى للعاصفة ودعها تمر.
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برج الثور حظك اليوم السبت 9/1/2016أخبار سعيدة فى انتظارك، فهناك ترقية فى طريقها إليك، والأجواء مناسبة لتنفيذ أفكارك بإبداع، ولكن الأوضاع المالية ستظل متذبذبة قليلاً.
>برج الثور على الصعيد المهنى:
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على الصعيد العاطفى: تعيش أجواء رومانسية هادئة، وعليك أن تصارح شريك حياتك بمزيد من المشاعر، فالكتمان أحيانًا يسبب مللًا فى العلاقة.
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برج الثور على الصعيد الصحى:رغم أنك تعيش أجواء هادئة، إلا أن توترك يسبب لك مزيدًا من الضغوط النفسية التى من المحتمل أن تؤثر على صحتك وقوة تركيزك بشكل سلبى.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور: يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن يكون اليوم يوم النجاح والإبداع فى العمل، البدايات مبشرة فى أول العام، وقد تدوم حتى منتصف العام، بفعل احتواء مولود الثور للمشكلات، الذى يجيد التعامل معها، سيحافظ مولود الحوت على وضعه المادى بل سيسعى إلى تحسينه واستثمار أوقاته.
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برج الجدى حظك اليوم السبت 2016/1/9طموحك الزائد يساعدك على حل كل الأزمات التى تمر بها والتى مررت بها فى الفترة الأخيرة، حاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان لكى تحقق أحلامك.
>على الصعيد المهنى:
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على الصعيد العاطفى: الوضع مع الحبيب جيد تمامًا، ولكن كن حذرًا اتجاه تصرفاتك غير المسئولة معه ستصل بك إلى مرحلة سيئة على مستوى العلاقة، فلا تدع الظروف هى التى تتحكم بكما.
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على الصعيد الصحى:حافظ على صحتك، لأن ما تفعله سيؤثر عليك فيما بعد سلبًا، فابتعد عن كافة الأمور غير الصحية، التى قد يكون لها تأثير فى المستقبل.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>يتوقع علماء الفلك أن عملك يتعرض هذه الأيام لبعض الأزمات الطارئة، لذا لا تدع التوتر والقلق يسيطران عليك فيجب أن تكون قادرًا على التعامل مع كل هذه المتغيرات بصدر رحب أكثر من ذلك، فينصحك الخبراء بضرورة الحصول على الراحة الكافية لكى تسترد عافيتك.
برج الدلو حظك اليوم السبت 9/1/2016
>الدلو على الصعيد المهنى:
>الحظ حليفك اليوم، تعامل بإيجابية مع المحيطين بك لأنك ستحظى بحظ وفير وقبول خاص من قبل زملائك، الثقة ستعطيك الدافع لتكمل مسيرة نجاحاتك ويتحسن وضعك المالى بشكل ملحوظ.
على الصعيد العاطفى:
>نجاحك فى العمل ينعكس على حالتك المزاجية ويفرح شريك حياتك، ولكن عليك زيادة الأوقات الرومانسية بينكم ولا تنجرف فى تنفيذ خطتك العملية.
برج الدلو على الصعيد الصحى:
>الوقت مناسب لممارسة الرياضة، حاول أن تستخدم طاقتك فى ممارسة هواياتك.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن يكون اليوم يوم الثقة، وستكتسب خبرات جديدة فى محيط العمل تجعلك تغير فى خطتك العملية على المدى البعيد، قدرتك على التعامل مع المشكلات تجعل منك اليوم شخصًا حكيمًا، ولكن احذر من الانجراف فى هذه المشكلات، فأنت تحتاج إلى أجواء هادئة لتبدع.
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>برج العقرب حظك اليوم السبت 2016/1/9
>برج العقرب على الصعيد المهنى:
>توتر الظروف المحيطة بك فى العمل، المشاحنات سيدة الموقف وعليك التخلى عن أفكارك المتشددة، واحذر الدخول فى جدال مع الزملاء.
على الصعيد العاطفى: توتر علاقتك بشريك حياتك بسبب الضغوط النفسية، وقد تحدث خلافات مع شريك حياتك، ربما تحتاج لمراجعة نفسك.
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برج العقرب على الصعيد الصحى:قلقك الزائد وتوترك المستمر ربما يتسبب لك فى مشكلات صحية، تناول المشروبات المهدئة، وحاول أن تقلل من أوقات التفكير.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب: يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن يكون اليوم يوم التوتر والتزاحم فى الأفكار، بالرغم من البدايات الجيدة فى هذا العام، إلا أنها ستنتهى سريعًا، ولكن بفضل ذكاء مولود العقرب الذى يجيد التعامل مع المشكلات وتخطيها سيستطيع العودة إلى ريادته وتحقيق نجاحات.
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برج القوس حظك اليوم السبت 9/1/2016
>برج القوس على الصعيد المهنى:
>التنظيم هو مفتاحك السحرى للتخلص من الشعور بالإرهاق الذى يسببه لك ضغط العمل الكبير الذى يحاصرك هذه الأيام ويصل إلى ذروته اليوم. حاول أن تتحلى بالهدوء وتكون فى قمة تركيزك ولا تؤجل أى مهام عليك كى لا تتراكم عليك العشرات من المهام ويزداد الضغط وتتراجع إنتاجيتك.
على الصعيد العاطفى: تدخل الآخرين فى علاقتك العاطفية يفسدها فلا تفتح لهم الباب لذلك، وبدلاً من ذلك كن واضحًا مع شريك حياتك وتحدث معه بصراحة حول كل مخاوفك وشكوكك لتضع لها حدًا قاطعًا.
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برج القوس على الصعيد الصحى:الخوف أحيانًا قد يكون مفيدًا مثلما هو الآن فى حالتك الصحية التى تشعر بالقلق إزاءها وهذا يجب أن يدفعك لأن تراجع نفسك فى أسلوب حياتك والطريقة التى تعامل بها جسدك وصحتك وتتبع نمطًا معيشيًا أكثر صحة.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس: لديك رغبة كبيرة فى أن تدخل مغامرات خطيرة اليوم، حاول أن تكون حذرًا ولا تتهور ولا تتخذ أى قرارات قبل التفكير فيها والتأكد من صحتها لتجنب نفسك الكثير من المشكلات التى هى قريبة منك بالفعل. خذ كل ما يلزم من احتياطات كى لا تندم وتؤذى نفسك.
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برج الميزان حظك اليوم السبت 9/1/2016
>برج الميزان على الصعيد المهنى:
>حان الوقت لتعيد اكتشاف مواهبك الخفية وقدراتك التى قد تفتح لك آفاقًا جديدة فى عالم العمل. لا تتخوف من أن تطرق أبوابًا جديدة حتى لو كانت تقتضى أن تغير مجال عملك بأكمله. تتبع شغفك وفكر فى مستقبلك المهنى قبل أى شىء آخر.