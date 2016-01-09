حظك اليوم توقعات الأبراج اليوم السبت 92016/1/

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 2016/1/9

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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برج الحمل حظك اليوم السبت 2016/1/9

>حظك اليوم لبرج الحمل:

>على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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برج الحوت حظك اليوم السبت 2016/1/9

>برج الحوت على الجانب المهنى:

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برج الحوت على الجانب العاطفى:

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على الجانب الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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برج السرطان حظك اليوم السبت 2016/1/9

>برج السرطان على الصعيد المهنى:

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برج السرطان على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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برج العذراء على الصعيد المهنى:

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برج العذراء على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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برج الأسد حظك اليوم السبت 9/1/2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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>أنت تقوم بعملك على أكمل وجه ولكنك إنسان تضيع فرصًا من بين يديك بسبب بطئك فى اتخاذ القرار، حاول أن تكون إنسانًا يعمل بطريقة أسرع حتى تلحق أحلامك.هناك حب قديم يطرق الباب حاول أن تتقبل الحبيب لتفتح صفحة جديدة فهو لديه استعداد على أن يعوضك عن الماضى الأليم.تتوقع أن تكون أفضل على الرغم من أنك لا تقوم بالمطلوب منك من توجيهات الأطباء، حاول أن تحافظ على صحتك.هناك كثير من الأحداث الحلوة ستمر عليك فى عامك الجديد امسك بالفرص ولا تضيعها.لا داعى للتوتر أو القلق ما دمت قادرًا على إظهار قدراتك، وواجه الاختبارات من مديرك فى العمل بصدر رحب، ولا تدافع عن وجهة نظرك وعن عملك فى كافة الأحوال، وركز على هدفك.هناك الكثير من الاحتكاك مع الشريك، هناك الكثير من سوء التفاهم غير الضرورى بين الأصدقاء، ولذلك، يجب أن تخصص الوقت لبعض الحديث من القلب للقلب لإنهاء هذه الأمور.حالتك الصحية على ما يرام، ولكن يمكنك مواجهة هذا الأمر بالذهاب إلى الطبيب على الفور وأخذ إجازة فورية من العمل، للتخلص من الأعباء المبالغ فيها الملقاة على عاتقك.يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش فى يوم ملىء بالإختبارات الحياتية والمهنية والعاطفية والتى يجب أن تواجهها بقوة وجرأة وشجاعة وتبتعد عن كل ما يوقعك فى الأخطاء والمشكلات قدر الإمكان.حاول أن تتجاوز كافة الأفكار السلبية التى تسيطر عليك، ولا تدعها تؤثر على عملك، كذلك يمكن أن تكون المرحلة المقبلة أفضل لك ولكن أصبر قليلاً.كثر هم حولك، ولكنك تبحث عن الأكثرهم مناسبة لك ولظروفك الحالية، فكن على قدر المسئولية حتى لا تتورط فى علاقة عاطفية قد تنتهى بالفشل فى وقت قريب، وتنضم إلى تجاربك السيئة.الوضع الصحى جيد إلى حد كبير، فلا يوجد ما يؤرقك، ولكن عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، وتسيطر على نوبات الاكتئاب التى تصيبك كل فترة.الخير فى انتظارك مع بداية هذا العام، كما يوضح خبراء الأبراج، فكن على استعداد ولا تضيع الفرص وحاول أن تكون هادئًا قبل اتخاذ أى قرار.أنت تعانى من مشاكل مع بعض الزملاء فى العمل حاول أن تدفع السيئة بالحسنة حتى تكسب خصمك وتقضى على المشاكل.مررت ببعض المشاكل فى الفترة السابقة حاول أن تتعلم منها حتى تكون الحياة فى المستقبل بشكل أفضل مع الحبيب.الأجواء اليوم باردة حاول أن تأخذ الحذر من ذلك حتى لا تصاب بنزلة برد، تناول الكثير من الفواكه فهى تعمل على تقوية المناعة.ستحصل على فرص جيدة تدعمك فى محيط العمل والأسرة، لا تترد فى شكر من قدمها حتى تدوم المعرفة بينكم. برج العذراء حظك اليوم السبت 2016/1/9أنت تحاول أن تتجنب الأخطاء السابقة فى عملك ولكنك تقع فيها مجددا لأنك تتبع نفس السلوك الخاطئ فى حياتك اسعَ للتغيير.حاول أن تكون بجوار الحبيب فى الفترة المقبلة لأنك أهملته كثيرا مما أدى إلى صدع كبير فى العلاقة حاول أن تسعى إلى إصلاحه.تمر بأزمة صحية ولكنها لن تدوم طويلا، حاول أن تسمع إلى نصائح الأطباء حتى تمر هذه الفترة بسلام.هذا العام سوف تتعلم كثيرا كيف تعامل الناس بشكل جيد، وكيف تجعل مصحلة الناس فى المقدمة فلا يوجد انسان يعيش فى الحياة بمفرده.سيكون اليوم يومًا لا ينسى فى حياتك المهنية حيث تحقق الكثير من الأمنيات والأهداف التى سعيت من أجل تحقيقها طويلاً، وسواء كنت أنت صاحب الضربة الأخيرة التى تكسر السد أو شخص آخر ينبغى أن تشعر بالسعادة وتحتفى بنجاحك فكل ما يحدث هو نتيجة مجهودك المتواصل فى الأيام السابقة.الغيرة والخلافات هى توابل الحب وهى ضرورية ليظل ملتهبًا ولكنها إذا زادت عن الحد قد تقتله فتحكم فى مشاعرك اليوم وانتبه إلى الشعرة بين غيرتك على الشريك والتشكيك فيه لأن الشك قد يدمر علاقتك العاطفية ويخنق شريكك.كلمة السر فى تحسن صحتك خلال هذه الأيام هى أن تبتعد تمامًا عن الانفعالات والتوتر والتفكير الزائد عن الحد لأن هذا قد يعرضك لمشاكل صحية خطيرة أنت فى غنى عنها.

احرص على أن تتنفس بعمق وتمارس الرياضة ولو على الأقل تمارس رياضة المشى وتتخلى عن المصاعد الإلكترونية وتصعد السلالم بنفسك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج الثور حظك اليوم السبت 9/1/2016

>برج الثور على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الثور على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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برج الجدى حظك اليوم السبت 2016/1/9

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على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

برج الدلو حظك اليوم السبت 9/1/2016

>الدلو على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:



>برج العقرب حظك اليوم السبت 2016/1/9

>برج العقرب على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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برج القوس حظك اليوم السبت 9/1/2016

>برج القوس على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج القوس على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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برج الميزان حظك اليوم السبت 9/1/2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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تحتاج لبعض الوقت مع نفسك لتعيد مراجعتها بشأن الأيام الماضية خاصة أنها كانت صعبة إلى حد كبير على كافة المستويات. جلسة صريحة مع النفس مع مشروبك المفضل وورقة وقلم قد يجعل الأمور أفضل كثيرًا. كن واثقًا أن كل شىء سيصبح بخير فقط انحنى للعاصفة ودعها تمر.أخبار سعيدة فى انتظارك، فهناك ترقية فى طريقها إليك، والأجواء مناسبة لتنفيذ أفكارك بإبداع، ولكن الأوضاع المالية ستظل متذبذبة قليلاً.تعيش أجواء رومانسية هادئة، وعليك أن تصارح شريك حياتك بمزيد من المشاعر، فالكتمان أحيانًا يسبب مللًا فى العلاقة.رغم أنك تعيش أجواء هادئة، إلا أن توترك يسبب لك مزيدًا من الضغوط النفسية التى من المحتمل أن تؤثر على صحتك وقوة تركيزك بشكل سلبى.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن يكون اليوم يوم النجاح والإبداع فى العمل، البدايات مبشرة فى أول العام، وقد تدوم حتى منتصف العام، بفعل احتواء مولود الثور للمشكلات، الذى يجيد التعامل معها، سيحافظ مولود الحوت على وضعه المادى بل سيسعى إلى تحسينه واستثمار أوقاته.طموحك الزائد يساعدك على حل كل الأزمات التى تمر بها والتى مررت بها فى الفترة الأخيرة، حاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان لكى تحقق أحلامك.الوضع مع الحبيب جيد تمامًا، ولكن كن حذرًا اتجاه تصرفاتك غير المسئولة معه ستصل بك إلى مرحلة سيئة على مستوى العلاقة، فلا تدع الظروف هى التى تتحكم بكما.حافظ على صحتك، لأن ما تفعله سيؤثر عليك فيما بعد سلبًا، فابتعد عن كافة الأمور غير الصحية، التى قد يكون لها تأثير فى المستقبل.>يتوقع علماء الفلك أن عملك يتعرض هذه الأيام لبعض الأزمات الطارئة، لذا لا تدع التوتر والقلق يسيطران عليك فيجب أن تكون قادرًا على التعامل مع كل هذه المتغيرات بصدر رحب أكثر من ذلك، فينصحك الخبراء بضرورة الحصول على الراحة الكافية لكى تسترد عافيتك.>الحظ حليفك اليوم، تعامل بإيجابية مع المحيطين بك لأنك ستحظى بحظ وفير وقبول خاص من قبل زملائك، الثقة ستعطيك الدافع لتكمل مسيرة نجاحاتك ويتحسن وضعك المالى بشكل ملحوظ.>نجاحك فى العمل ينعكس على حالتك المزاجية ويفرح شريك حياتك، ولكن عليك زيادة الأوقات الرومانسية بينكم ولا تنجرف فى تنفيذ خطتك العملية.>الوقت مناسب لممارسة الرياضة، حاول أن تستخدم طاقتك فى ممارسة هواياتك.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن يكون اليوم يوم الثقة، وستكتسب خبرات جديدة فى محيط العمل تجعلك تغير فى خطتك العملية على المدى البعيد، قدرتك على التعامل مع المشكلات تجعل منك اليوم شخصًا حكيمًا، ولكن احذر من الانجراف فى هذه المشكلات، فأنت تحتاج إلى أجواء هادئة لتبدع.>توتر الظروف المحيطة بك فى العمل، المشاحنات سيدة الموقف وعليك التخلى عن أفكارك المتشددة، واحذر الدخول فى جدال مع الزملاء.توتر علاقتك بشريك حياتك بسبب الضغوط النفسية، وقد تحدث خلافات مع شريك حياتك، ربما تحتاج لمراجعة نفسك.قلقك الزائد وتوترك المستمر ربما يتسبب لك فى مشكلات صحية، تناول المشروبات المهدئة، وحاول أن تقلل من أوقات التفكير.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن يكون اليوم يوم التوتر والتزاحم فى الأفكار، بالرغم من البدايات الجيدة فى هذا العام، إلا أنها ستنتهى سريعًا، ولكن بفضل ذكاء مولود العقرب الذى يجيد التعامل مع المشكلات وتخطيها سيستطيع العودة إلى ريادته وتحقيق نجاحات.>التنظيم هو مفتاحك السحرى للتخلص من الشعور بالإرهاق الذى يسببه لك ضغط العمل الكبير الذى يحاصرك هذه الأيام ويصل إلى ذروته اليوم. حاول أن تتحلى بالهدوء وتكون فى قمة تركيزك ولا تؤجل أى مهام عليك كى لا تتراكم عليك العشرات من المهام ويزداد الضغط وتتراجع إنتاجيتك.تدخل الآخرين فى علاقتك العاطفية يفسدها فلا تفتح لهم الباب لذلك، وبدلاً من ذلك كن واضحًا مع شريك حياتك وتحدث معه بصراحة حول كل مخاوفك وشكوكك لتضع لها حدًا قاطعًا.الخوف أحيانًا قد يكون مفيدًا مثلما هو الآن فى حالتك الصحية التى تشعر بالقلق إزاءها وهذا يجب أن يدفعك لأن تراجع نفسك فى أسلوب حياتك والطريقة التى تعامل بها جسدك وصحتك وتتبع نمطًا معيشيًا أكثر صحة.لديك رغبة كبيرة فى أن تدخل مغامرات خطيرة اليوم، حاول أن تكون حذرًا ولا تتهور ولا تتخذ أى قرارات قبل التفكير فيها والتأكد من صحتها لتجنب نفسك الكثير من المشكلات التى هى قريبة منك بالفعل. خذ كل ما يلزم من احتياطات كى لا تندم وتؤذى نفسك.>حان الوقت لتعيد اكتشاف مواهبك الخفية وقدراتك التى قد تفتح لك آفاقًا جديدة فى عالم العمل. لا تتخوف من أن تطرق أبوابًا جديدة حتى لو كانت تقتضى أن تغير مجال عملك بأكمله. تتبع شغفك وفكر فى مستقبلك المهنى قبل أى شىء آخر.كرمك الشديد على الصعيد العاطفى قد يسىء الآخرون تفسيره واستغلاله وتجد نفسك تستنزف وتستهلك دون حتى أن تحصل على تقدير ممن تهتم لأمرهم وتقدرهم. لا تتخلى عن كرمك ولكن حاول ألا تجعل الآخرين يعتبرون ما تقدمه لهم طواعية حق مكتسب.صحتك هذه الأيام على المحك حاول أن تتجنب أى مجهود زائد أو أى نشاط يعرضك للحوادث أو للخطر لأن الاستهانة بأشياء بسيطة قد تعرضك لأخطار بالغة تدرك أثارها فيما بعد. انتبه بشكل خاص من الأنفلونزا وتقلبات الجو وحاول أن تكون بعيدًا عن التوتر قدر المستطاع.يتهمك المحيطون بك طوال الوقت بأنك السبب فى مشاكلهم ويعلقون عليك الكثير من أخطائهم، لا تجعل هذا يفقدك الثقة بنفسك ويجعلك تشعر بالذنب على أشياء لم تقترفها تعامل مع كل المشاكل بموضوعية وانظر لها كما لو أنك خارجها واحكم من هذه الزاوية. لا تهتم كثيرًا بإثبات برائتك ولا تنشغل بذلك فالوقت كفيل بكشف كل الحقائق.