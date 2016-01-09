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اليوم.. استئناف محاكمة 494 متهما فى أحداث مسجد الفتح

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اليوم.. استئناف محاكمة 494 متهما فى أحداث مسجد الفتح اليوم.. استئناف محاكمة 494 متهما فى أحداث مسجد الفتح
تستأنف، اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، والمنعقدة بسجن وادى النطرون، محاكمة 494 متهمًا، لاتهامهم فى أحداث العنف والقتل، التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بمنطقة رمسيس وقسم الأزبكية، فيما يعرف إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام ٢٠١٣ .

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مصر 365