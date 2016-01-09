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استنفار بمحافظة الأقصر.. والمفرقعات تمشط محيط الفنادق عقب حادث الغردقة

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استنفار بمحافظة الأقصر.. والمفرقعات تمشط محيط الفنادق عقب حادث الغردقة استنفار بمحافظة الأقصر.. والمفرقعات تمشط محيط الفنادق عقب حادث الغردقة
شهدت محافظة الأقصر حالة من الاستنفار الأمنى، وذلك عقب الهجوم الإرهابى الذى استهدف فندق "فيلا فيستا" بمدينة الغردقة، وذلك للسيطرة على الأوضاع الأمنية بالأقصر تحسباً لأية هجمات مشابهه من قبل أعضاء تلك العناصر الإرهابية.

ومن جانبه صرح اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، أنه كلف جميع القطاعات بالمحافظة وعلى رأسها خدمات تأمين المعابد والمتاحف والمناطق الآثرية، ورجال شرطة السياحة والآثار وخدمات تأمين فنادق الأقصر بضرورة رفع حالة الاستعداد الأمني عقب وقوع الحادث.

ومن جانبهم قام رجال الإدارة العامة للمفرقعات بمحافظة الأقصر، بعمل تمشيط كامل لمختلف المناطق والمزارات السياحية ومحيط الفنادق والميادين الرئيسية وكورنيش النيل بالمحافظة، وذلك تحسباً لوجود أية أجسام غريبة بتلك المناطق، ولضمان حالة الآمان للسائحين المتواجدين بمدينة الأقصر.

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