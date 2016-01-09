نائب رئيس الأهلي: حصدنا المركز الثاني في الدوري وليس الـ60 فأين الانهيار!

"أين الانهيار؟ لم يحدث أي انهيار للأهلي".. هكذا علق أحمد سعيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي عن الموسم الماضي.

الأهلي أنهى موسمه بلا أي بطولة لأول مرة منذ فترة طويلة تاركا لقبي الدوري والكأس لصالح الزمالك.

فكيف يرى أحمد سعيد الموسم الماضي للأهلي؟

يُجيب نائب رئيس الأهلي: "الرياضة مكسب وخسارة. حصدنا المركز الثاني في الدوري وليس المركز الـ50 أو الـ60!".

وأضاف في حديثه مع قناة دريم "نجحنا في الوصول إلى نهائي الكأس. ويحسب لأي فريق الوصول إلى النهائي".

وأكمل حديثه قائلا: "كذلك حصلنا على لقب كأس الكونفدرالية والسوبر. فأين الانهيار؟".

الضغط العصبي

هل توقع كل ذلك قبل توليه منصب النائب لمحمود طاهر رئيس الأهلي؟ أجاب أحمد سعيد: "في الحقيقة، لا لم أتوقع ذلك".

وأوضح "لم أتوقع كل ذلك الضغط العصبي".