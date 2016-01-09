نور السيد لـ في الجول: الزمالك فريق قوي؟ نحن أيضا.. ولا بديل عن الفوز عليه

"رفعنا شعار لا بديل عن الفوز على الزمالك" هكذا بدأ نور السيد لاعب نادي إنبي حديثه عن مباراة فريقه المقبلة أمام حامل لقب الدوري المصري الموسم الماضي.

ويستضيف إنبي منافسه الزمالك يوم السبت في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة الـ13 من الدوري المصري.

ويدخل إنبي المباراة وهو في رصيده 14 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب من 10 مباريات خاضها.

فيما يخوض الزمالك اللقاء وهو في جعبته 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس من 10 مباريات لعبها أيضا.

وتحدث نور السيد لـFilGoal.com عن المباراة قائلا:"مباراة صعبة بكل تأكيد، إنبي في موقف صعب والزمالك هو بطل الدوري".

واستدرك"لكن المباراة لها حسابات أخرى نحن رفعنا شعار لا بديل عن الفوز، موقفنا يتطلب ذلك".

وواصل"هل الزمالك فريق قوي؟ بالطبع، لكننا لا نقل عنه قوة هو يمتلك العديد من اللاعبين المميزين ونحن كذلك".

وأردف"بشكل عام نحن نتعامل مع أي مباراة مثلها مثل أي لقاء آخر بصرف النظر عن اسم المنافس".

وبسؤاله عن شعوره بمواجهة فريقه السابق أجاب"أنا لاعب محترف، لدي احترام كبير للزمالك، ولكنني أحترم أيضا قميص النادي الذي أرتديه وأخلص له".

عودة ميدو وشيكابالا

وفي السياق ذاته أكد لاعب خط الوسط أن عودة أحمد حسام "ميدو" لتدريب الزمالك مرة أخرى، بالإضافة لقطع إعارة شيكابالا من الإسماعيلي من شأنها إعطاء الفريق مزيد من القوة.

وأكمل"عودة ميدو وشيكابالا إضافة كبيرة للزمالك بلا أي شك، أعتقد أن الفريق سيكون له شأن آخر في وجودهم".

وعن مصدر خطورة الزمالك وقوته أجاب"الخط الأمامي، فهو فريق يمتلك العديد من اللاعبين المميزين في تلك المنطقة وقمنا بإعداد بعض الخطط لإيقافهم".

ورفض نور السيد في الوقت ذاته التأكيد أن قدرة إنبي على تحقيق نتائج إيجابية أمام الزمالك ستجعله يحقق نتيجة جيدة في لقاء يوم السبت.

وأتم"تلك الأمور المعنوية لن تعطينا الثلاث نقاط، لا بد أن نكافح ونجتهد داخل الملعب من أجل الفوز".

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