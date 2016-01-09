الوفد يرشح سليمان وهدان لوكالة البرلمان و4 نواب لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب

صرح الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أنه تم خلال اجتماع الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد والمستشار بهاء الدين أبو شقه سكرتير عام الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب مع نواب الحزب، التصويت على اختيار مرشح الوفد لوكالة مجلس النواب.

وأضاف ، جاء اختيار النائب سليمان وهدان مرشحا عن الوفد لوكالة المجلس مدعوما من الحزب والقبائل العربية واضاف د . محمد فؤاد : كما تم الاتفاق على ان يكون هناك 4 نواب لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب، مؤكدا أن النواب هم :المحاسب طلعت السويدى -اللواء صلاح شوقى عقيل -اللواء هانى درى اباظه -احمد السجينى.