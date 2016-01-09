أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: التحليل التحكيمي لمبارة كمبالا سيتي أمام النادي المصري .. كابتن أحمد الشناوي -
اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الوفد يرشح سليمان وهدان لوكالة البرلمان و4 نواب لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب

Google+ Print
الوفد يرشح سليمان وهدان لوكالة البرلمان و4 نواب لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوفد يرشح سليمان وهدان لوكالة البرلمان و4 نواب لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب
صرح الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أنه تم خلال اجتماع الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد والمستشار بهاء الدين أبو شقه سكرتير عام الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب مع نواب الحزب، التصويت على اختيار مرشح الوفد لوكالة مجلس النواب.

وأضاف ، جاء اختيار النائب سليمان وهدان مرشحا عن الوفد لوكالة المجلس مدعوما من الحزب والقبائل العربية واضاف د . محمد فؤاد : كما تم الاتفاق على ان يكون هناك 4 نواب لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب، مؤكدا أن النواب هم :المحاسب طلعت السويدى -اللواء صلاح شوقى عقيل -اللواء هانى درى اباظه -احمد السجينى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365