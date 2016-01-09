تهانى الجبالى : مصر دخلت "دائرة الخطر" بمناقشاتها مواصفات بناء سد النهضة

علقت المستشارة تهانى الجبالى ، مؤسس التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية ، على رفض إثيوبيا للمقترح المصرى بزيادة فتحات المياه بسد النهضة من 2 الى 4 فتحات قائلة :" مصر دخلت فى دائرة الخطر بمناقشتها مواصفات بناء السد وكأنها وافقت عليه ، وهذا يعد تنازلا عن حقها القانونى ".

وأضافت تهانى الجبالى لـ"اليوم السابع "، :" كان يجب أن تلجأ مصر الى المحكمة الدولية وتحتكم للقانون الدولى"، متابعة :"مش موافقة على مسار التفاوض فى هذا الملف ".

- إثيوبيا ترفض رسمياً مقترح مصر بزيادة فتحات المياه فى سد النهضة.. وتؤكد: لا نحتاج إلى إعادة التصميم والفتحتان الحاليتان تكفيان دولتى المصب.. ووزير الرى: سنرفع تقريرا للاجتماع السداسى لوزراء الخارجية

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