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أحمد مجاهد: "مذهول.. فاجأة بقيت أنا اللى بيهد منظومة التحكيم فى مصر"

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أحمد مجاهد: "مذهول.. فاجأة بقيت أنا اللى بيهد منظومة التحكيم فى مصر" أحمد مجاهد: "مذهول.. فاجأة بقيت أنا اللى بيهد منظومة التحكيم فى مصر"
أعرب أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن دهشته من تصريحات الحكم الدولى أحمد الشناوى، واعتذاره عن رئاسة لجنة الحكام بداعى تعرضه للهجوم من قبل "مجاهد"، قائلاً: "أنا مزهول من الكلام اللي بيتقال، وأزاى يقول بتدخل فى عمله وهو لسة ماشتغلش اصلا؟!، والزج بأسمى دلوقتى بقى اسهل حاجة، وبقيت أنا اللي بيهد منظومة التحكيم دلوقتى؟!".

أضاف مجاهد خلال تصريحات هاتفية لبرنامج "الكورة مع الحياة" مع سيف زاهر، عبر شاشة "الحياة 2" أنه متفهم جداً موقف عصام عبد الفتاح، لافتاً أن سر هجوم عبد الفتاح على شخصه يعود لمواجهته بالوائح والقوانين خلال اجتماع مجلس الغدارة والتأكيد على أنه يُعد مستقيل من عضوية الجبلاية بمجرد توليه العمل فى الإتحاد الإماراتى.

تابع أحمد مجاهد حديثه، فائلاً : "أنا سمعت نغمة من عصام عبد الفتاح أنى بتدخل فى شغله، لكن أنا متفهم موقفه لأنى واجهته بالوائح، ويمكن يكون زعلان أو شايل منى، لكن اللي مش قادر أتفهمه موقف أحمد الشناوى، وأنا أمبارح كان معايا مكالمة من أحد المسئولين فى الإتحاد الدولى والإفريقى وقالى أن الشناوى يدرس الإعتذار، وفاجأة يقال أن أنا السبب، بصراحة حاجة غريبة جداً، واصبح الموضوع شخصى وبقيت أنا دلوقتى اللي بهد منظومة التحكيم".


>- الشناوى: مجاهد هاجمنى وأخبرنى بأسماء "ثلاثى" الجبلاية غير المصوتين لى

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