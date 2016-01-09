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وزير الصناعة: منطقة لإقامة معارض بالعاصمة الجديدة بـ600 مليون دولار

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وزير الصناعة: منطقة لإقامة معارض بالعاصمة الجديدة بـ600 مليون دولار وزير الصناعة: منطقة لإقامة معارض بالعاصمة الجديدة بـ600 مليون دولار
كشف المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أنه سيتم تجهيز منطقة لإقامة معارض بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة 600 مليون دولار، لافتا إلى أن القطاع الخاص فى تنظيم المعارض أفضل من الحكومى، "أكثر من 1100 شخص يعملون فى هيئة المعارض".

وقال المهندس طارق قابيل، أن استوردت العام الماضى ما يقدر بـ 145 مليون حذاء من الخارج، ولم يتم تصنيع سوى 45 مليون حذاء فقط، مشيرا إلى أن التمثيل التجارى كان يسير في اتجاه معاكس لاتجاه الصناعة والتجارة، "نسعى لحماية العملة الصعبة حتى لا يتم انفاقها على منتجات رديئة سيئة".

وأضاف قابيل أثناء حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الجمعة، أننا فى مصر لم نقوم بعمليات تفتيش على مصانع العالم، ولكن نسعى للحصول على التفتيش الفنى وليس رقابة قضائية كما يفتش العالم على مصانعنا.


>- وزير الصناعة:صادراتنا غير البترولية انخفضت من 21 مليار إلى 19 مليار جنيه

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