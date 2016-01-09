حبس خادمة سرقت ربع كيلو ذهب من ربة منزل تعمل لديها بالحوامدية

قررت نيابة الجيزة أمس حبس خادمة لقيامها بسرقة ربع كيلو ذهب من منزل مخدومتها أثناء نومها بمنطقة الحوامدية، 4 أيام على ذمة القضية.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً من المقدم محمد عوض رئيس مباحث قسم الحوامدية، يفيد ضبط هناء.س 30 سنة تعمل خادمة، لقيامها بسرقة ربع كيلو ذهب من شقة ربة منزل تعمل لديها، أثناء نومها بمنطقة الحوامدية، وباكتشاف ربة المنزل السرقة اتهمت الخادمة.

وباستجوابها أمام العميد رجب غراب مفتش القطاع، اعترفت بالواقعة، وعللت قيامها بذلك بسبب مرورها بضائقة مالية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.