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القبض على أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات تحت تهديد السلاح

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القبض على أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات تحت تهديد السلاح القبض على أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات تحت تهديد السلاح
تمكن رجال مباحث قسم شرطة كفر الدوار برئاسة الرائد محمد السيسى رئيس المباحث، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه، وبحوزتهم 5 سيارات مبلغ بسرقتها وأسلحة نارية عبارة عن بندقية خرطوش وطبنجتين.

كانت وردت معلومات اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، تفيد بوجود تشكيل عصابى يجلس على أحد المقاهى الواقعة على الطريق الزراعى دائرة القسم.

وعلى الفور تمكنت قوة من مباحث البحيرة برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث والرائد محمد السيسى رئيس مباحث كفر الدوار، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه وتحت تهديد الأسلحة النارية متخذين من محافظات البحيرة والإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

تمكنت القوات بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من ضبط أفراد التشكيل، وبحوزتهم بندقية خرطوش وكمية من الطلقات و طبنجتين وكميه كبيرة من مفاتيح السيارات وطفاشات وبعض من الزجاجات بها مادة كحوليه ومبلغ مالى وقدره 11485 جنيها و5 سيارات مبلغ بسرقتها
>وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365