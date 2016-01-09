مدارس خاصة تنذر بحجب نتائج طلبة بسبب الرسوم

قال أولياء أمور في أبوظبي لـ«البيان» إن عددا من المدارس الخاصة أبلغتهم بضرورة تسديد القسط الأخير من الرسوم المدرسية لأبنائهم ابتداء من الأحد المقبل وقبل موعد تسليم علامات الفصل الدراسي الأول للطلبة والمقرر الثلاثاء الموافق 12 من شهر يناير الجاري، منعاً لحجب نتيجة أبنائهم، فيما أكد مجلس أبوظبي للتعليم أن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة تحظر على المدارس حرمان الطالب من دخول الامتحان في حال عدم الالتزام بدفع الرسوم المدرسية، إلا أنها تجيز لهم حجب نتيجة الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالأقساط.

دفعات

وتفصيلاً، اشتكى عدد من أولياء الأمور من الآلية التي تتبعها عدد من المدارس الخاصة بأبوظبي، والمتمثلة في إلزامهم بدفع الرسوم المدرسية لأبنائهم على دفعتين خاصة إذا كان لديهم أبن واحد في المدرسة، حيث يتم تحصيل القسط الأول قبل بداية العام الدراسي والقسط الثاني خلال الفصل الدراسي الثاني، وعدم تسليم الطلبة بطاقات الفصل الدراسي الأول إلا بعد سداد كامل الرسوم.

وقال كل من محمد عبد الحي وإيمان عبد الفتاح ومحمد إبراهيم وهم أولياء أمور إنهم تلقوا رسائل نصية خلال الأسبوع الجاري من المدارس الخاصة بأبنائهم تدعوهم إلى البدء في سداد القسط الأخير من الرسوم بدءا من الأحد المقبل، قبل موعد تسليم شهادات الفصل الأول للطلبة، حيث سيتم حجبها عنهم حال عدم الالتزام بدفعها، لافتين إلى ان العام الدراسي مقسم على ثلاثة فصول ومن المفترض أن يتم منح أولياء الأمور فرصة لسداد الرسوم على 3 أقساط أيضا، وهو ما لا تلتزم به بعض هذه المدارس خاصة تلك التي تشهد إقبالاً كبيراً من الطلبة.

التزام وواجب

ورد مسؤولون في مدارس خاصة رفضوا الكشف عن أسمائهم إن تقيد أولياء الأمور بالمواعيد المحددة لتسديد الأقساط المدرسية، هو التزام وواجب عليهم وفقا للائحة المدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم، مشيرين إلى أنهم ملتزمون بعدم حرمان الطلبة من الامتحانات أو الحصص الدراسية أو أية وسائل تعليمية بالمدرسة حتى وإن لم يتم الالتزام بسداد الرسوم في المواعيد المحددة.